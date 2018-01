Pridržana trojica ni vpletena v smrt Maria K.

Maribor – Preiskovalci množičnega pretepa na Vodnikovem trgu, za posledicami katerega je umrl 25-letni Mario K., so policijsko preiskavo ves čas vodili v dveh smereh: nasilništvo in povzročitev posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom, so pojasnili danes.



Sedmerico, osumljeno nasilništva, naj bi razkrinkali in trojico celo vtaknili v pripor, medtem ko se krvnik Maria K. še vedno prosto sprehaja. »Prepričan sem, da bomo raziskali tudi kaznivo dejanje povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Kdaj se bo to zgodilo, ne vemo, predvidevamo pa, da v prihodnjih tednih,« je odločen Robert Munda, vodja mariborskih kriminalistov.



Policiste žalosti molčečnost prič



Mariborski policisti so bili prepričani, da bodo dogajanje nad mariborsko tržnico hitreje rekonstruirali. Vendar se je zaradi molčečnosti vpletenih in očividcev zavleklo. Domala nihče namreč ni bil pripravljen sodelovati s policijo. »Glede na število ljudi, ki so bili na kraju dogodka, smo pričakovali, da bomo dobili jasno sliko, a je nismo. To me žalosti,« je priznal Munda. Zatem pa pojasnil, da so doslej preiskali kaznivo dejanje nasilništva. Tako naj bi identificirali vseh osem (Maria K. in še sedem moških iz Maribora in okolice) in sedmerico ovadili zaradi nasilništva v sostorilstvu. Ker so trije od njih, stari 28, 25 in 44 let, stari znanci policije in so bili v preteklosti že v postopkih za kazniva dejanja z elementi nasilja, so jih odpeljali na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku in ta je za vse tri odredil pripor.







Robert Munda je glede preiskave optimističen. Foto: Aleš Andlovič/Delo

Munda tega sicer ni potrdil, toda menda nihče od priprtih ni bil povezan s smrtjo Maria K. Česar pa ne gre trditi za moškega z območja Žalca, pri katerem so policisti minuli torek opravili hišno preiskavo. Čeprav so 34-letniku ponudili sodelovanje in mu »obljubili« le ovadbo zaradi silobrana, ki je kazniv samo v primeru prekoračitve (kaznuje se lahko z milo zaporno kaznijo ali se storilcu kazen celo odpusti), se ni odločil sodelovati. Vztraja pri svojem, da s smrtjo Maria K. nima nič in da ni on tisti, ki je tragičnega nedeljskega jutra v obrambi uporabil nož. Znano je, da je Mario K., ki je z družino živel nedaleč od Maribora, tri dni po pretepu umrl zaradi ran, ki mu jih je prizadejal neznanec z ostrim predmetom, najverjetneje nožem.Čeprav so policisti pri večini očividcev in vpletenih naleteli na molk, pa jim je vseeno uspelo razvozlati, kaj se je ob pol šestih zjutraj dogajalo pred gostinskim lokalom. Ta je nekaj minut pred tem zaprl svoja vrata, ko se je začela odvijati tragedija. Deveterica z območja Celja, med njimi menda tudi nekaj deklet, naj bi se nameravala stlačiti v osebni avtomobil. A je voznik tega parkiral tako nerodno, da je zaparkiral peterico Mariborčanov (prihajajo iz štajerske prestolnice in okolice), tako da se ti niso mogli odpeljati. »Med njimi se je najprej vnel verbalni spor, v nadaljevanju pa je prerasel v vsesplošen napad in tudi množični pretep,« je še pojasnil Munda. Deveterici s celjskega območja in peterici v drugem avtomobilu naj bi se pridružila še trojica, ki je v tistem trenutku stala pred kioskom s hitro hrano, ki je vsega nekaj metrov oddaljen od kraja dogajanja. Med to trojico je bil tudi Mario K.Napadeni Celjani so se hitro razbežali po okolici. »Med napadom je v neposredni bližini obležal moški. Ležečega sta opazila očividca, mu dala prvo pomoč in poklicala reševalce,« je dodal Munda in potrdil pričevanje očividcev. O tem, da naj bi od prvih klicev na pomoč pa do prihoda policistov na kraj dejanja minilo več kot pol ure, Munda danes ni želel razpredati, priznal pa je, da na mariborski policijski upravi tečejo postopki, ki bodo očitek, ki se je v zadnjih dneh pojavil v javnosti, potrdili ali ovrgli.»Doslej smo opravili več kot sto razgovorov z osebami, ki bi o dogodku in kaznivih dejanjih lahko dale koristne podatke, več zasegov predmetov, hišno preiskavo, več poligrafskih testiranj in pridržanj. Izvaja se več forenzičnih preiskav, tudi s pomočjo nacionalnega forenzičnega laboratorija v Ljubljani. Tako smo zavarovali ustrezne dokaze, te je treba obdelati in ovrednotiti, da bi lahko uspešno končali preiskavo,« je optimistično napovedal Munda.