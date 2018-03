Priznal poškodbe, ne poskusa uboja

Ljubljana - Arber Pintolli, 22-letni državljan Kosova, ki je obtožen poskusa uboja, ne zanika, da je novembra lani z nožem napadel leto dni starejšega Ajhana D., ko je ta z avtom stal na semaforju v križišču v bližini Poti na Rakovo jelšo. »Toda nikoli mu nisem poskušal odvzeti življenje,« pravi obtoženi.

Na kazenskem oddelku ljubljanskega okrožnega sodišča je imel sodnik Marko Češnovar predobravnavni narok za Arberja Pintollija, ki je obtožen poskusa uboja. Tožilstvo pravi, da je 2. novembra lani nekaj pred peto uro popoldne napadel 23-letnega Ajhana D., ki je sedel v avtomobilu audi TT koprske registracije in stal pri semaforju v križišču Barjanske ceste in Ceste dveh cesarjev. Takrat ga je Arber Pintolli, je zapisalo tožilstvo v obtožnici, »z namenom, da mu odvzame življenje« napadel z nožem skozi odprto okno.



Več vbodov



Obtoženi je Ajhana D. napadel z ostrim rezilom dolžine štirih do petih centimetrov, ki se v dolžini treh centimetrov razširi na dva centimetra široko rezilo. Dvakrat ga je zabodel v levo ramo in mu povzročil nekaj centimetrov globoke in široke rane, ranil pa ga je tudi v prsi in ga zabodel v prsno mišico, kjer je po ubodu nastala centimeter globoka rana.



»Dejanje je začel, in ne končal, ker je Ajhan D. pobegnil z audijem, speljal je na Barjansko cesto in preprečil nadaljnji napad,« pravi okrožna državna tožilka Maša Podlipnik. Ranjeni se je odpeljal do Rakove Jelše, od tam pa so ga odpeljali na urgenco kliničnega centra, kjer so mu rane zašili in ga oskrbeli, kmalu pa tudi odpustili iz bolnišnične oskrbe. Zaradi poškodb je dva tedna težje uporabljal levo roko in ga je bolelo v zgornjem delu okončine, prav tako pa se je vbodna rana v predelu prsi celila deset dni.



Sojenje Pintolliju se bo začelo konec maja. Foto: Tomi Lombar/Delo

Tožilstvo: v zapor in prepoved približevanja

Pintolli, ki je končal srednjo ekonomsko šolo in je po poklicu trgovec, do sedaj še ni bil obsojen in tudi ni v kakšnem drugem kazenskem postopku. Dejanje, ki ga je storil, je po mnenju tožilstva kaznivo dejanje poskusa uboja, za katerega zahtevajo kazen treh let in osmih mesecev zapora, s tem, da se odšteje čas, ko je obtoženi v priporu na Povšetovi, od koder so ga pravosodni policisti tudi pripeljali na sodišče. Tožilstvo pa predlaga tudi varnostni ukrep prepovedi približevanja oškodovancu do razdalje 200 metrov za čas enega leta.

Obtoženi Pintolli dejstva, da je z nožem napadel Ajhana D., ne zanika, vendar pa očitanega kaznivega dejanja ne priznava: »Že v preiskavi sem povedal, da nisem hotel nikomur vzeti življenja in se oškodovanemu ponovno opravičujem za svoje vedenje.« Z napadom, je prek sodnega tolmača za albanski jezik razložil, je oškodovanemu prizadejal lahke telesne poškodbe. To dejstvo priznava in se za to dejanje prav tako opravičuje.

Povod za napad še ni znan

Kaj se je v začetku lanskega novembra dogajalo med Kosovarjem in Makedoncem, ki sta imela urejen status bivanja pri nas in sta bila - vsaj tako je bilo razbrati iz takratnih poročil - znanca, se bo pokazalo med sojenjem. Obramba in tožilstvo predlagata zaslišanje Matjaža Veselka, sodnega izvedenca medicinske stroke, in vrsto prič, ki naj bi razjasnile okoliščine dogodka, ki bi se lahko končal tragično. Za zdaj se oškodovanec tudi še ni odločil, ali bo uveljavil premoženjskopravni zahtevek oziroma odškodnino za napad z nožem. Sojenje se bo začelo v začetku maja.