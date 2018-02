Pubertetnik potrebuje koga, ki zna postaviti meje

Ljubljana – »Danes ne moremo več govoriti o mladoletnih obdolžencih, ki bi prihajali iz revnih družin oziroma iz družin z obrobja, ampak jim je skupno to, da so iz okolja, kjer ni pravih vrednot,« pravi Polona Bertoncelj Valentinčič, ena od petih sodnikov, ki se na ljubljanskem okrožnem sodišču ukvarjajo s sojenjem mladoletnikom. Leta 2017 so imeli 197 primerov mladoletniškega kriminala, leta 2016 pa 193.



Se da opisati povprečnega mladostnika, ki pride na sodišče? Je to fant, star 16 let, ki je obtožen, da je kradel?



V zadnjih desetih, petnajstih letih so se oblike kriminala in druge oblike kaznivih dejanj mladoletnikov spremenile. Danes ne moremo več govoriti o mladoletnih obdolžencih, ki bi prihajali iz revnih družin oziroma iz družin z obrobja, ampak jim je skupno to, da so iz okolja, kjer ni pravih vrednot. Gre večinoma za fante – in precej deklet –, ki izhajajo iz družin, kjer vsak živi po svoje, kjer ni povezanosti, pripadnosti ali sprejetosti v družini. Ko pride mladostnik v obdobje pubertete – kazensko postanejo mladostniki odgovorni s 14. letom –, je pomembno, da imajo koga, ki jim stoji ob strani, zna poslušati in – če je treba – postaviti meje. A to nam danes manjka.



Sodišče mladoletnim le redkokdaj naloži kazen, ampak ponavadi izreče vzgojni ukrep, ker namen ni sankcioniranje, temveč prevzgoja. Kakšna je obravnava na sodišču za mladoletnike?



Obravnave so tajne. Pred postopkom na sodišču za mladoletnike policija poda ovadbo, tožilstvo pa zahteva uvedbo pripravljalnega postopka. O uvedbi pripravljalnega postopka je obveščen center za socialno delo, ki po pogovoru z mladostnikom in starši pripravi podatke o mladostniku, o tem, v kakšnih razmerah živi in podobno, kar nato dobimo na sodišču. Če obstajajo zakonski pogoji, opravimo glavno obravnavo ali sejo senata, ki je sestavljen iz treh članov: profesionalnega sodnika in dveh sodnikov porotnikov.







Polona Bertoncelj Valentinčič: »To delo opravljam rada zlasti zaradi srečnih koncev. Če pri enem mladostniku od desetih vidim pozitiven rezultat, sem zadovoljna.« Foto: Tomi Lombar/Delo