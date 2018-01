Remškar izgubil tožbo zoper Onkološki inštitut

Be. B., STA

Nekdanji generalni direktor Onkološkega inštituta (OI) Ljubljana Janez Remškar je na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani izgubil tožbo, ki jo je zoper inštitut vložil zaradi predčasne razrešitve z mesta direktorja, so sporočili z OI.

Sodišče je presodilo, da je bila Remškarjeva razrešitev zakonita, in zavrnilo njegov zahtevek za izplačilo nadomestila plače, nadomestila za neizrabljeni letni dopust in odškodnine za nepremoženjsko škodo v višini 92.884,37 evra s pripadajočimi obrestmi.

Kot so sporočili na OI so bili dokazano utemeljeni vsi očitki o neupoštevanju predpisov in splošnih aktov zavoda in neizvrševanju sklepov organov zavoda ter delovanju v nasprotju z njimi.

Nekdanji direktor še ne ve, kako se bo na tožbo odzval

Remškar se na sodbo lahko pritoži v 30 dneh od prejema pisnega odpravka, o morebitni pritožbi pa bo odločalo višje delovno in socialno sodišče. Remškar je danes za STA pojasnil, da sodbe še ni prejel, zato še ni želel napovedovati, kako bo ravnal.