Revizor Klasja v prid obtoženima

Celje – Dolgoletni revizor Klasja Milan Jurčič je pričal tako, kot sta v zagovoru trdila nekdanja direktorica Dragica Veršič (prej Murko) in poslovnež Tomaž Ročnik. Torej, da je Klasje moralo premoženje prodati družbi, ki sta jo ustanovila, sicer bi končalo v stečaju. A izvedenec je menil drugače.



Ročnik in Veršičeva sta po obtožnici specializiranega tožilstva Klasje oškodovala s prodajo celotnega premoženja njunemu podjetju Millcom. Klasje je po navedbah tožilstva Millcomu plačalo 253.000 evrov za storitve, ki niso bile opravljene. Ročnik in Veršičeva vse zanikata in pojasnjujeta, da so premoženje Klasja pravzaprav reševali pred denacionalizacijskimi upravičenci. Posel je bil vreden 11,5 milijona evrov, z denacionalizacijskimi upravičenci je bila kasneje sklenjena poravnava za 170.000 evrov.



Premoženje je v enem samem dnevu leta 2007 v celoti pripadlo Millcomu skupaj s kupnino, ki mu jo je Klasje nakazalo za najem premoženja. Revizor, ki je več let pregledoval poslovanje Klasja, Milan Jurčič je na včerajšnji obravnavi na celjskem okrožnem sodišču dejal, da posebnosti v tem poslu ni videl: »Edini dvom je bil glede avansa za najem, ki je bil plačan za deset let vnaprej in ni bil obrestovan. Pa me je poslovodstvo prepričalo, saj je bila najemnina fiksna. Tako je Millcom vsak mesec izdal račun, plačilo pa je šlo iz avansa.«

Izvedenec meni drugače



Sodni izvedenec Drago Dubrovski je že oktobra opozoril, da denacionalizacijski upravičenci niso bili velika grožnja Klasju. Takrat je dodal, da pozitivnih posledic posla ni opazil, prav tako Klasje zaradi tega ni poslovalo slabše. Jurčič je menil tako kot obtožena: »Če tega ne bi naredila, bi bila družba zrela za stečaj.« To se je sicer zgodilo nekaj let kasneje, ko je bila večina nepremičnin spet v lasti Klasja. Leta 2013, leto po kazenski ovadbi nekdanje prve nadzornice Irene Stanke Čurin, je namreč Millcom vrnil večino nepremičnin. Te so bile tokrat obremenjene s hipotekami.



Čurinova, ki je že pričala, je večkrat opozorila, da o spornem poslu, čeprav je bila predsednica nadzornega sveta, ni vedela ničesar. Jurčič je včeraj na sodišču dejal, da je bila prodaja premoženja v letu 2007 med pomembnejšimi dogodki. V letnem poročilu komentarja za posel, vreden 11,5 milijona evrov, ni. Jurčič je omenil, da bi bilo dobro, ko bi bilo to bolj jasno, da pa zakon tega ne zahteva. Takrat pa se je oglasila Veršičeva, češ da za veliko zadev ni komentarja, da pa je to vidno iz bilanc in da morajo to nadzorniki znati prebrati. »Vem, da nadzorniki premalo poznajo bilance,« je sklenil Jurčič.



Med nadzorniki je bila tudi Silva Trstenjak, predstavnica zaposlenih in predsednica sveta delavcev. Trstenjakova se je prav tako znašla na sodišču, prejšnji teden je bil na celjskem okrožnem sodišču predobravnavni narok zaradi poslovne goljufije, soobtožena je tudi Dragica Veršič, ki pa je na predobravnavni narok ni bilo.