Roku Žavbiju znižali zaporno kazen zaradi novačenja borcev za IS

Š. J., STA

Benetke - V prizivnem procesu v italijanskem mestu Mestre so v ponedeljek Slovencu Roku Žavbiju znižali zaporno kazen zaradi novačenja borcev za skrajno skupino Islamska država (IS) in posedovanja orožja s treh let in štirih mesecev na dve leti, dva meseca in dvajset dni zapora, poroča Primorski dnevnik.

Tožilec je sicer zahteval potrditev prvotne kazni. Sodišče pa je odobrilo predlogu olajševalne okoliščine Žavbijevega zastopnika Sama Sanzina, saj je Kamničan priznal krivdo in se ogradil od svojih dejanj.

Žavbi je pred sojenjem in po odločitvi sodišča vsega skupaj za zapahi preživel že okoli dve leti, kar pomeni, da bi lahko verjetno že poleti zapustil zapor.

Slovenec je bil lani na sodišču v Benetkah obsojen na več kot tri leta zapora zaradi novačenja borcev za IS in posedovanja orožja. Že takrat je napovedal pritožbo, ker je izrazil prepričanje, da si lahko kazen še nekoliko zniža.

Žavbi naj bi na zahtevo voditelja skrajne muslimanske ločine vahabitov v Bosni in Hercegovini, tam zaprtega imama Bilala Bosnića v Italiji izuril dva borca, ki sta nato odšla v Sirijo, Ismarja Mesinovića in Minferja Karamalskega. Eden je bil v Siriji ubit leta 2014.

Med zaslišanjem je sicer dejanje priznal in italijanskim oblastem predal stike in elektronska sporočila s skrajneži, kar velja kot olajševalna okoliščina.

Žavbija je slovenska policija prijela 6. maja 2016 v Ljubljani na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo, ki ga je izdal preiskovalni sodnik sodišča v Benetkah.