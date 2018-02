Sečnja lesa usodna za 61-letnika

Ma. F., STA

Nova Gorica - Pri sečnji lesa v gozdu pri naselju Renče se je v četrtek dopoldne huje poškodoval 61-letni moški, ki je pozneje umrl v šempetrski bolnišnici. Nesreča se je zgodila, ko je z motorno žago podiral okoli 20 metrov visoko drevo, deblo pa se je razcepilo. Del debla je 61-letnika udaril v prsni koš, pri čemer se je moški porezal z motorno žago.

Kot so v sporočilu za javnost navedli na Policijski upravi Nova Gorica, je v gozdu pri Renčah, kjer se je zgodila nesreča, na parceli pet domačinov v dopoldanskih urah v lastni režiji in za lastne potrebe sekalo les.

Moškemu, ki se je med sečnjo usodno poškodoval, so prvo pomoč nudili prijatelji, ki so bili nekaj deset metrov stran, pozneje pa so pomagali reševalci, ki so ga z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Kljub zdravniški pomoči je 61-letnik v četrtek popoldne podlegel telesnim poškodbam.

Policisti so tujo krivdo izključili in bodo o dogodku podali poročilo Okrožnemu državnemu tožilstvu v Novi Gorici, so še navedli na novogoriški policijski upravi.