Sedemnajstletnik ob poskusu ropa povzročil hudo poškodbo

A. S. H., STA

Ljubljana – Bežigrajski policisti so preiskali poskus ropa, ki ga je na glasbeni prireditvi na Gospodarskem razstavišču poskušal izpeljati osumljeni 17-letni Ljubljančan. Proti njemu so na tožilstvo v Ljubljani podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja poskusa ropa, povzročitev lahke in hude poškodbe. Osumljeni je že star znanec policije, obravnavali so ga že za kazniva dejanja z elementi nasilja, so danes sporočili s PU Ljubljana.

Sedemnajstletnik je na glasbeni prireditvi na Gospodarskem razstavišču v začetku marca od oškodovanca zahteval denar, a mu ga ta ni hotel izročiti. Udaril ga je v predel glave in ga pri tem lahko poškodoval. Nadaljnje fizično obračunavanje so preprečili prijatelji oškodovanca. Ko pa je 17-letnik opazil, da so ga ti fotografirali, je zahteval, da fotografije izbrišejo, pri tem pa enega od njih tako močno udaril v glavo, da mu je zlomil čeljust.