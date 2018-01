Sklad kupoval predraga in neustrezna zemljišča

Ljubljana – Potem ko je bil nekdanji direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije Primož Pirc novembra lani na prvi stopnji oproščen očitkov o domnevno sporni preprodaji zemljišč v Ivančni Gorici in Lukovici, je zaradi na las podobnih obtožb spet sedel na zatožno klop. Njemu, Miranu Planincu in Igorju Četkoviću tožilstvo ponovno očita mešetarjenje z zemljišči.



Kot je pojasnil sodnik Boris Gabrijel Hrovat, gre za očitek kaznivih dejanj iz leta 2007, in sicer za zemljišča na območju Kranja in na Primorskem. Stanovanjski sklad naj bi zemljišča kupoval po bistveno previsoki ceni, podjetje NNT Igorja Četkovića pa kot posrednik z ničimer ni upravičilo svoje visoke provizije.



Predlog za izločitev dokazov



Sodnik Hrovat predobravnavnega naroka sicer ni mogel izpeljati do konca. Potem ko so vsi trije obtoženi povedali svoje osebne podatke – glede njihovih prihodkov je bilo tako mogoče slišati, da Pirca preživlja žena, Planinc zaradi osebnega stečaja prejema 620 evrov pokojnine, Četković pa zasluži okrog 900 evrov na mesec – in so izjavili, da krivde ne priznajo, je Pirčev zagovornik Tomaž Bajec iz odvetniške družbe Zdolšek namreč predlagal izločitev domnevno nezakonito pridobljenih dokazov tožilstva, sporne naj bi bile predvsem odredbe za hišne preiskave.