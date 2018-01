Skoraj usodna kombinacija alkohola in agresije

Ljubljana − Ker se ugotovitve dveh izvedencev psihiatrične stroke o prištevnosti Davida Rovana, ki je 27. maja lani v Logatcu z nožem napadel domače, ne ujemajo, bo sodišče postavilo še tretjega − toksikologa. Preden bo odločilo o kazenski odgovornosti obtoženega in morebitni kazni, bo tudi soočilo oba psihiatra.

Poročali smo, da je bil 33-letni Rovan iz Logatca v preteklosti že večkrat obsojen zaradi kaznivih dejanj, zaradi česar so ga poslali tudi v zapor. A so mu nato odložili prestajanje zaporne kazni, da bi lahko skrbel za 82-letno babico. Prav v tem obdobju je nekega dne prišel domov in ob prihodu vpil nanjo, ker mu ni hotela dati piva. Najprej jo je potisnil v kot, nato jo je z nožem z 18-centimetrskim rezilom zabodel v ramo, zatem je po rami porezal še 57-letno mater. Najhuje jo je skupil njegov 59-letni stric, ki mu je Rovan grozil, da ga bo ubil, pri tem pa ga je zabodel v levo ramo in ga porezal po nadlahti, nato je zamahnil tudi proti prsnemu košu, a se je stric na srečo umaknil.



Nejasnosti v mnenju izvedenke



Tožilka je že v obtožnici zapisala, da zaradi duševne motnje ter intoksikacije z alkoholom in pomirjevali Rovan svojega ravnanja ni imel v oblasti in je kazniva dejanja storil v stanju neprištevnosti. Tako bi obtoženega, ki tudi sam trdi, da se napada z nožem ne spominja, namesto obsodbe lahko doletel ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja. A je nato podvomila o izvedenskem mnenju psihiatrinje Marge Kocmur, saj je ta najprej menila, da je bil obtoženi takrat (le) bistveno zmanjšano prišteven, zatem pa na podlagi njegove odvisnosti od psihotropnih snovi in velike količine popitega alkohola sklenila, da je bil neprišteven. Poleg tega je izvedenka glede količine alkohola v krvi po pomoti upoštevala napačne podatke (1,83 namesto 1,05 grama alkohola na kilogram krvi oziroma promila), čeprav je nato pojasnila, da zaradi tega končni rezultat ne bi bil nič drugačen.



Zdravnica iz logaškega zdravstvenega doma Ana Kermavnar Marinšek je Rovana pregledala dve uri po dogodku. Povedal ji je, da je med deseto dopoldne in poldnevom spil od deset do 12 piv, ob pol enih pojedel dva sendviča, a spil še dva decilitra žganja, nato pa vzel metadon in okoli treh popoldne zaužil še 15 tablet lexaurina. Toda sama je ocenila, da je le rahlo vinjen, med pregledom je tudi pridno sodeloval.



Zaradi nejasnosti je sodni senat, ki mu predseduje okrožna sodnica Irena Škulj Gradišar, naročil novo psihiatrično izvedensko mnenje, izdelal ga je Vanja F. Rejec. Ta je včeraj povedal, da je bil Rovan v času kaznivega dejanja bistveno zmanjšano prišteven. Med drugim je pojasnil, da pri obtoženem ni zaznal nobene duševne bolezni, pač pa agresivnostno osebnostno motnjo, zaradi katere ima nizko frustracijsko toleranco in nizek prag agresije. Kot je poudaril psihiater, ni prvič, da je koga napadel z nevarnim predmetom. Kombinacija motnje in alkohola je privedla do zmanjšane sposobnosti obvladovanja, vendar ne v celoti. Izvedenec je poudaril, da je Rovan normalno hodil, tudi po stopnicah, in govoril, poleg tega je točno vedel, kje bo dobil pomirjevala. Po prvi neprimerni reakciji je v postopku s policisti pozneje sodeloval in (naposled) ubogal njihove ukaze, stricu in stari materi pa se je neposredno po dogodku opravičil. Vse to kaže, da se je do določene stopnje zavedal svojega ravnanja. Na vprašanja Rovanovega zagovornika Marka Pirnata je psihiater pojasnil, da je težko določiti prag alkoholnega opoja, po katerem se človek še lahko obvladuje, ta je različen od človeka do človeka, toda pri obtoženem okoliščine kažejo na to, da ni bil neprišteven. Po njegovem mnenju bi pomirjevala res lahko bistveno vplivala nanj, vendar jih je vzel tik pred dogodkom, delovati pa začnejo šele pozneje.



Zaradi razlik v izvedenskih mnenjih bo sodišče torej postavilo še izvedenca toksikologa in nato soočilo psihiatra, sojenje pa se nadaljuje konec februarja.



Grozil policistom



Rovanu poleg poskusa uboja in dveh lahkih telesnih poškodb očitajo še preprečitev uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Ko sta takrat na kraj dogodka namreč prispela vrhniška policista, jima je grozil, da bo šel po pištolo in ju ustrelil ter nanju naščuval psa. Policista sta uporabila prisilna sredstva, obtoženi pa je enemu še grozil, da se bo lotil njegove družine. Z grožnjami je menda nadaljeval na policijski postaji na Vrhniki. Policistoma je dejal, da je bil v zaporu že štirikrat in da tam pozna ljudi, ki ju bodo »zrihtali«. Oziroma da bo to storil kar sam, ko se bo vrnil iz zapora. O grožnjah je včeraj spregovoril tudi policist logaške policijske postaje Tomaž R., ki je vodil intervencijo. Povedal je, da se je ob grožnjah s smrtjo počutil ogroženega, sploh glede na dogodke v preteklosti, v katere so bili vpleteni policisti.



Včeraj je bil zaslišan še Milan M., ki je pred dogodkom z Rovanom nekaj časa popival. Povedal je, da se mu Rovan ni zdel zelo pijan, le v nekem trenutku je potožil, da mu je slabo. O obtoženem je sicer dejal, da je miren, »dokler česar ne spije«. Na vprašanje sodnice, kakšen je pijan, je pojasnil, da zna biti agresiven.



Na sodišče je prišla tudi stara mati obtoženega, ki se je, tako kot njegova mati in stric, odpovedala pričanju proti vnuku. »Čim prej mi ga spravite domov, saj mi je zelo pomagal,« je le dejala sodnikom.