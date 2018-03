Kangler oproščen obtožb v zadevi Toplarna

Ma. F., STA

Maribor – Mariborsko okrajno sodišče je po hitri, zgolj enodnevni glavni obravnavi nekdanjega župana Franca Kanglerja oprostilo obtožb o zlorabi položaja ali pravic pri menjavi zemljišč v zadevi Toplarna. Tožilec Niko Pušnik je zanj zahteval dve leti zapora. Oproščen je bil tudi direktor javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Mojmir Grmek.

Okrajnemu sodišču od leta 2013 ni uspelo izpeljati glavne obravnave, omenjeni kazenski zadevi pa je že grozilo zastaranje. Kanglerju je pred današnjim narokom uspelo z izločitvijo sodnice Sonje Krajnc, tudi tokrat je hotel doseči izločitev Borisa Kolmaniča, ki naj bi se okužil v eni od preteklih zadev. Vendar je sodnik njegovo zahtevo zavrnil, češ da je obtoženi imel dovolj časa za vložitev zahteve ter da gre zgolj za zavlačevanje.

Potem ko sta oba obtožena v svojih zagovorih zavrnila krivdo, Kangler je to storil sploh prvič, saj sodišču predobravnavnega naroka doslej z njim v tej zadevi ni uspelo izpeljati, je sodišče zaslišalo nekdanjega opozicijskega mestnega svetnika Matevža Frangeža, ki je v primeru omenjenega zemljiškega posla mestnemu svetu neuspešno predlagal zahtevo za ničnost sklenjene pogodbe.

Na prostor za priče sta stopila še nekdanji Kanglerjev podžupan Danilo Burnač in nekdanja direktorica mestne uprave Milica Simonič Steiner, ki sta oba izpovedala, da je bila sklenitev menjalne pogodbe nujna za zagotovitev zemljišča, na katerem bi s pomočjo 35 milijonov evrov evropskega denarja lahko uredili za mesto pomemben center za ravnanje z odpadki.

Tako tožilstvo kot obramba sta se nato strinjali, da se odpovesta zaslišanjem še nekaterih prič in se preberejo zgolj njihove izpovedbe v preiskavi, nekatere dodatne predloge po zaslišanjih pa je sodnik kot nepotrebne zavrnil.

Odvetnika obeh obtoženih sta sodišču predlagala oprostilno sodbo, tožilec Pušnik pa je predlagal za Kanglerja dve leti zapora in za Grmeka leto in pol pogojnega zapora s preizkusno dobo treh let. Menil je, da so njegove obtožbe v celoti dokazane ter da je šlo za špekulativne posle, v katerih je cena zemljišča bodoče Toplarne, projekta, ki do danes še ni uresničen, s 3,9 milijona evrov v samo nekaj dneh narasla na dobrih 11 milijonov evrov, mestna občina pa pred tem ni uveljavila predkupne pravice.

Vendar sodnik Kolmanič tožilstvu ni pritrdil, pač pa je oba oprostil obtožb. Pri tem ni skrival ogorčenja nad dejstvom, da je takšna obtožnica sploh prišla do sodnega procesa, saj je sam ne bi nikoli podpisal. Pritrdil je namreč očitkom obrambe, da v njej sploh ni navedeno, kdaj konkretno naj bi se kaznivo dejanje zgodilo in na kakšen način naj bi ga Kangler zagrešil. Posledično tudi Grmeka ne more obsoditi za domnevno pomoč pri zlorabi položaja.

Tožilec Pušnik glasnega načina očitkov sodnika na njegov račun ni hotel komentirati, češ da so slogi sodnikov različni, je pa že napovedal pritožbo.