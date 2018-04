Sodnik si s pijanimi pričami ne more pomagati

Ljubljana – Na sojenju Martinu Brezarju zaradi poskusa uboja še ni bilo mogoče slišati priče, ki bi bistveno osvetlila okoliščine obračuna v Kočevju 1. oktobra lani, ki se je skoraj usodno končal za bodibilderja Saša Petka. »Vsi tam smo bili že lepo okrogli,« je včeraj Marko B. poskušal pojasniti, zakaj nihče ni videl ničesar otipljivega.

Tudi Marko B., ki je bil tistega dne v lokalu, kjer je bila zabava za zaključeno družbo, se tako ni spomnil ničesar konkretnega, »ker je bil že lepo okrogel«. Že med preiskavo je povedal tako, včeraj pa je dejal, da pri povedanem vztraja. Tam nihče ni bil trezen, sam pa sicer ni bil tako pijan, da bi padel po tleh, čeprav je spil precej več kot le dve pivi, najbrž okrog šest ali sedem. Po lastnih besedah je slišal, da so v lokal prišli »Cigančki«, kasneje enkrat še, da so začele padati mize in stoli.



Ko se je zaradi hrupa obrnil, je na tleh zagledal Petka. Nekdo je zavpil: »Zabodli so ga, zabodli so ga!« in nastala je panika, zatem pa so se vsi razbežali. Drugega ni videl, se je pa pozneje, ko je slišal, kaj se je zgodilo, začudil, saj gre za »Titanika, težkega 120 kilogramov, pa da ga neki Ciganček tako premetava«.



Doslej so zaslišali že več gostov lokala, ki so povedali, da so videli prerivanje oziroma »cufanje«, nič pa vedeli o tem, kdo je koga napadel in zakaj. Brezarjev bratranec Darko G., ki je bil tistega večera tudi sam lažje poškodovan, je, recimo, povedal, da ni videl ničesar, ker je pil do nezavesti.



Obtožba ljubljanskega okrožnega tožilstva 25-letnemu Brezarju, ki je od dogodka v priporu, očita, da je 1. oktobra lani malo pred eno uro na terasi lokala Osterman v Kočevju devet let starejšega Petka, znanega bodibilderja in kočevskega občinskega svetnika, z deset centimetrov dolgim nožem zabodel v trebuh.



Vbodna rana, je pojasnil Andraž Glavič, sodni izvedenec abdominalne in splošne kirurgije, je bila huda in smrtno nevarna. Poškodovani je imel srečo, da je z globoko in osem do deset centimetrov široko rano preživel.



Brezarju na ljubljanskem okrožnem sodišču sodijo še zaradi povzročitve hude telesne poškodbe, saj naj bi v Rojah pri Ljubljani, kjer po izselitvi iz Ambrusa živi družina Strojan, 18. septembra 2014 prišel navzkriž z Rajkom Strojanom. Po prepričanju tožilstva ga je najprej z glavo udaril v nos in nato še z roko v glavo. Zatem naj bi zagrabil sekiro in jo dvignil nad Strojana. Ta je skočil na napadalca, da bi preprečil udarec, a ga je Brezar kljub temu s sekiro porezal po kazalcu desne roke. Strojan je zaradi udarca padel po tleh, med drugim pa je utrpel še razpočno rano kože na nosu, zlom nosne kosti, rano na kazalcu desne roke ter poškodbo kite iztegovalke desne roke.