Sredi Ljubljane zabodeni 18-letnik v smrtni nevarnosti

T. V.

Po ponedeljkovem poskusu uboja v Ljubljani je policija potrdila, da sta se 18-letni oškodovanec in 21-letni osumljenec sprla, pri tem pa je 21-letnik zabodel 18-letnika in nato pobegnil z osebnim avtomobilom.

Policisti so osumljenca kmalu izsledili in prijeli, ko je bil v skupini več ljudi. Zaradi suma poskusa uboja so osumljencu policisti odvzeli prostost, druge ljudi pa so izpustili.

Zabodeni 18-letnik je utrpel hude telesne poškodbe in je še vedno v zdravstveni oskrbi. Njegovo življenje je ogroženo, so potrili na Policijski upravi Ljiubljana.

Zaradi nadaljevanja aktivnosti policistov in kriminalistov več informacij policija ne posreduje.