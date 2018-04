Stečajnik Branko Đorđević obsojen

Š. K.

Velenje – Branka Đorđevića je velenjsko okrajno sodišče zaradi nevestnega dela v službi obsodilo na pogojno kazen petih mesecev zapora s preizkusno dobo enega leta. V stečajnem postopku je namreč prodal polovico hiše Pera Likoviča, pri čemer ni upošteval predkupne pravice njegove žene Janje. Da sta ostala brez polovice hiše, je Likovičevima povedal novi lastnik.



Branka Đorđevića, ki je znan tudi po vodenju stečaja Mure, je sodišče poleg pogojne kazni kaznovalo še z enoletno prepovedjo opravljanja stečajnega poklica. Đorđević tega ni počel že od maja lani, ko ga je prav zaradi tega kazenskega postopka ministrstvo za pravosodje suspendiralo.



Đorđević je vodil stečaj samostojnega podjetnika Pera Likoviča in v stečaju prodajal nepremičnino v Celju. Šlo je za polovico družinske Likovičeve hiše, ki jo je prodajal štirikrat na dražbi, prvič že leta 2007. Kupcev nikoli ni bilo, Đorđević se je odločil za nezavezujoče zbiranje ponudb. Našel je kupca, maja 2014 z njim sklenil kupoprodajno pogodbo, ki pa je ni poslal Janji Likovič, ki bi tako lahko uveljavljala predkupno pravico kot lastnica druge polovice hiše. Polovico hiše je prodal za 17.000 evrov, celotna hiša je še danes ocenjena na slabih 300.000 evrov.



Septembra 2014 je Likovičeva vložila tožbo za razveljavitev kupoprodajne pogodbe. Na prvi stopnji je tožbo dobila, višje sodišče je sodbo nato razveljavilo in vrnilo v ponovno odločanje, zdaj o nekaterih vprašanjih odloča ustavno sodišče. Medtem se je iste zgodbe lotilo tožilstvo, Likovičeva je kazensko ovadbo vložila julija 2014. Sodišče je včeraj razsodilo, da je Đorđević zavestno kršil zakon.



»Naklepa pa res ni bilo!«



Đorđević je nad sodbo razočaran: »Ena stvar je, da dela nisem dobro opravil. Ampak naklepa pa res ni bilo! Pisno je nisem obvestil, sem jo pa poklical, a ni imela denarja, da bi polovico hiše odkupila. Še zdaj imata z možem skupaj za več kot pol milijona evrov dolgov, tudi hipoteke na hiši. Tožil sem jo zaradi blatenja in tožbo dobil. Moram se pravdati, ampak sem utrujen od vsega.« Ne ve še, ali se bo na sodbo pritožil. Likovičeva pa je zadovoljna: »To je zadoščenje. V peklu je lepše, kot je bilo meni v zadnjih letih.« Likovičeva pričakuje, da se bodo postopki, ki še niso končani, zanjo zdaj ugodno iztekli. Proti Đorđeviću bo vložila še odškodninsko tožbo.