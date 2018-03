Štirje rudarji že doma, dva še v bolnišnici

Velenje – Podrobnosti in okoliščine rudniške nesreče v Premogovniku Velenje (PV), do katere je po podatkih Inšpektorata RS za infrastrukturo prišlo v ponedeljek malo pred osmo uro zvečer, bodo znane v mesecu dni. Popoldan sta rudarska inšpektorja Suzana Macolič in Mitja Pavlič še opravljala ogled, nato bosta izdelala pisno mnenje.



Najpomembneje je, da šest rudarjev na delovišču ni bilo usodno poškodovanih. Štiri iz celjske bolnišnice so že odpustili v domačo oskrbo. Do nesreče je zaradi stebrnega udara – sprostitve napetosti v hribini, ki je podobno kot potresov ni mogoče predvideti - je prišlo med izdelavo odvozne proge v jami Pesje skoraj 500 metrov pod površjem. Takoj so obvestili rudarsko inšpekcijo, ki si je že v ponedeljek zvečer ogledala kraj dogodka in danes nadaljevala z delom.



Na inšpektoratu za infrastrukturo, v okviru katerega deluje inšpekcija za energetiko in rudarstvo, so pojasnili, da inšpekcijske nadzore v PV opravljajo trije rudarski inšpektorji. Lani so v PV imeli 15 nadzorov, izdali so 5 odločb in odredili 9 ukrepov. »V PV se je v letu 2016 zgodilo 89 lažjih nezgod, v letu 2017 pa 84 lažjih in 2 hujši nezgodi. Letos do 20. marca je bila rudarska inšpekcija obveščena o 22 nezgodah v PV,« so še razložili na inšpektoratu.



»Varnosti in zdravju pri delu ter preprečevanju nezgod posvečamo veliko pozornosti,« poudarjajo v rudniku, kjer so pred desetletji imeli več kot 1000 nezgod na leto.