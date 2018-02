Sum poskusa uboja na mariborski psihiatriji

Okoli ene ure zjutraj je menda 37-letni pacient, doma iz Lendave, poskušal vzeti življenje devet let starejšemu pacientu iz Maribora, poroča Večer .

Maribor – Mariborski policisti so bili ponoči obveščeni, da je moški v enem od javnih zavodov napadel drugega moškega. Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, obstajajo elementi kaznivega dejanja poskusa uboja, kriminalisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil in preiskavo. Po poročanju spletnega Večera se je dogodek zgodil na mariborski psihiatriji.

Kot poroča časnik, se je zgodilo okoli ene ure zjutraj na zaprtem oddelku psihiatrije v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor. Takrat je 37-letni pacient, doma iz Lendave, po njihovih informacijah poskušal vzeti življenje devet let starejšemu pacientu iz Maribora.

Zdravstveni tehnik je menda malo po polnoči pregledoval sobe v zaprtem moškem oddelku in v eni od njih ugotovil, da pacient ne leži v svoji postelji. Ko je pogledal desno za vrata, je ugotovil, da sedi na ležečem Mariborčanu in ga davi. Skupaj s kolegom mu je uspelo napad prekiniti ter napadenega, ki ni več kazal znakov življenja, znova oživiti.

Po podatkih Večera osumljeni, ki mu grozi kazenski pregon zaradi poskusa umora, ni bil prvič nasilen, saj je menda tudi na psihiatriji v Ormožu že davil medicinsko sestro, zaradi česar so ga premestili v Maribor. Še pred tem je menda v obdobju, ko je bil na odprtem oddelku, odpeljal domov in tam na podoben način napadel tudi mater.