Tovornjak z mostu čez Savo spet zgrmel na parkirišče

Š. J., STA

Kranj – Na kranjski obvoznici se je danes nekaj pred 9. uro zjutraj na mostu čez Savski otok zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve tovorni vozili. En tovornjak je v nesreči prebil varovalno ograjo in zgrmel v globino na parkirišče ob trgovskem centru.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, sta na kranjski obvoznici trčili dve tovorni vozili. Voznika sta vozila vsak v svoji smeri, in sicer eden proti Savskemu otoku, drugi proti Kranju ter trčila v ovinku.

Po trčenju je vozilo, ki je peljalo po obvoznici navzdol, preko varovalne ograje zgrmelo na desno stran parkirišča pod nadvozom, drugo vozilo, ki je prevažalo hlodovino, pa je obstalo na pločniku za pešce ob skrajnem desnem robu nadvoza.

V času nesreče je padal dež. Cesta je bila mokra in spolzka, okoliščine pa kažejo na neprilagojeno hitrost voznika, ki je vozil po obvoznici navzdol. Voznika sta po prvih podatkih utrpela lahke telesne poškodbe, pojasnjujejo na policiji.

Cesta je bila na tem delu več ur zaprta, od 12. ure pa je ponovno odprta za promet. Pristojne službe so prazen prostor na nadvozu, kjer je bila prebita varovalna ograja, začasno zavarovale s pokončnimi tablami in trakom.



Foto: Blaž Račič/Delo

To ni prva tovrstna nesreča na tem cestnem odseku. Podobna nesreča se je zgodila tudi avgusta 2016. Takrat sta bila v nesreči udeležena dva avtomobila in tovornjak, ki je ob nesreči prav tako prebil varnostno ograjo in padel z mostu na tisti del parkirišča trgovskega centra, kjer, tako kot danes, na srečo ni bilo parkiranih vozil.Na kranjski občini so že tedaj poudarili, da je prometna nesreča resno opozorilo, da je treba obvoznico čim prej obnoviti, saj je cesta vsako leto bolj dotrajana in predstavlja tveganje za varnost v prometu.Mestna občina Kranj je leta 2016 na ministrstvo za infrastrukturo naslovila zahtevo po obnovi mostu in cestišča državne ceste na način, da ta odsek ne bo več predstavljal nevarnosti za udeležence v prometu.Kot je pojasnil županje ministrstvo za infrastrukturo prošnji prisluhnilo in obnovo obvoznice Zlato polje uvrstilo v letošnji proračun. Pogodbo z izvajalcem del, družbo MarkoMark Nival, je ministrstvo podpisalo že 20. oktobra lani, so danes sporočili s kranjske občine.Na ministrstvu so jim pojasnili, da trenutno poteka pridobitev in sklenitev vseh služnostih pogodb. Rok za izvedbo naložbe, vredne nekaj več kot milijon evrov, pa je eno leto po uvedbi izvajalca v delo.Na Mestni občini Kranj tako upajo, da gre za zadnjo tovrstno nesrečo. Voznike težkih tovornih vozil pozivajo, naj vožnjo prilagodijo razmeram na cesti.