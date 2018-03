Tožilka obupala nad pregonom

Litija – Litijskemu županu Franciju Rokavcu ne bo treba več odpirati vrat ljubljanskega okrajnega sodišča, saj je tožilstvo umaknilo obtožni predlog. Ta mu je očital kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, za kar je zagrožena kazen do leto dni zapora.



Tožilstvo je Rokavcu očitalo, da je marca in julija 2013 finančnemu ministrstvu predložil dve zahtevi za izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja, oktobra in decembra istega leta pa še zahtevi za izdajo soglasja k zadolžitvi v skupni vrednosti 4,5 milijona evrov, pri čemer pa ni priložil podatkov o pogodbi za rekonstrukcijo cest na območju Litije, vredni dobrih šest milijonov evrov, ki jo je občina sklenila z litijsko družbo Trgograd. Ker za pogodbo ministrstvo ni vedelo, je občini izdalo soglasje za zadolžitev. »V primeru, da bi ministrstvo za finance prejelo vse podatke, soglasja ne bi izdalo, saj bi z upoštevanjem obveznosti občina presegla največji obseg možnega zadolževanja, ki je določen v zakonu o financiranju občin,« je med drugim pisalo v obtožnem predlogu.



Umik zaradi pomanjkanja dokazov



Rokavec na predobravnavnem naroku septembra lani ni priznal krivde. Njegov zagovornik Peter Žnidaršič je imel takrat vrsto pomislekov glede datumov, ker da je občina zaprosila za izdajo soglasja, še preden je sklenila pogodbo s Trgogradom, in da v tem primeru ni šlo za blagovno kreditiranje. Tožilki Tini Sočan je v proučitev predal zajetno dokumentacijo in ji, da bi se izognili stroškom postopka, predlagal, naj umakne obtožni predlog. Tožilka tega ni storila takoj, ampak si je pridržala pravico do predložitve novih dokazov.



Prejšnji petek je bilo napovedano nadaljevanje sojenja, vendar je bilo preklicano, ker je avtorica obtožnega predloga Dragica Abrahamsberg ocenila, da po izvedbi dokazov na glavni obravnavi obdolženemu očitanega kaznivega dejanja ni mogoče dokazati. S tožilstva so še sporočili, da so zoper Rokavca doslej prejeli tri ovadbe, a so bile vse zavržene oziroma je bil obtožni akt umaknjen. Tožilstvo zoper litijskega župana trenutno ne vodi nobenih odprtih postopkov.