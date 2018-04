Tožilstvo bi morilca na hladno poslalo za 24 let

Ljubljana – »Ne oporekam, Petri sem vzel življenje jaz,« je po sklepnih besedah tožilca in obrambe dejal Bojan Kajfež, obtožen umora 38-letne Petre Kramberger, najemnice kluba Pržan. Sodba bo znana jutri, natanko leto in en dan po nesrečnem dogodku.



Mineva leto dni od tragičnega dogodka v klubu Pržan, kjer je Bojan Kajfež v lokalu, kjer so bili tudi drugi ljudje, z osmimi streli streljal na Petro Kramberger, ki je zaradi poškodb v predelu trebuha in prsnega koša umrla. Tožilstvo meni, da je Kajfež dejanje storil iz nizkotnih nagibov, saj naj bi oškodovanki življenje vzel iz maščevanja, ki pa, je dejal tožilec Marko Godec, nima znakov brezobzirnosti.



Začelo se je z denarjem



Razlog, da je Kajfež posegel po tako skrajnem ukrepu, je bila njegova stiska, saj je oškodovanki v zadnjem letu dni posodil ne le 21.000, kot je pisalo v prvotni obtožnici, ampak vsaj 25.000 evrov. S Petro Kramberger sta bila dogovorjena, da mu bo denar vrnila v letu dni, vendar tega ni storila oziroma se mu je celo posmehovala in ga ignorirala.

»Obtoženec je bil zaradi njenega obnašanja jezen in izjemno osebno prizadet,« je v sklepnem govoru opozoril tožilec. Tudi če obtoženi trdi, da denar pri storitvi tega kaznivega dejanja ni bil pomemben, tožilstvo meni, da ni tako, saj mu je zaradi hipoteke grozil rubež stanovanjske hiše.



Tožilstvo je prepričano, da je dejanje storil iz maščevanja, obenem pa je dejanje načrtoval, saj je v lokal prišel s pištolo in naboji, prav tako pa je nekaj pričam povedal, da se bo v lokalu nekaj zgodilo, da »Petre ne bo več, jaz pa bom v zaporu«. Po dejanju so priče povedale, da je dejal: »Ne boj se, da bi kaj storil tebi ali tvojim otrokom, ker sem že naredil, kar sem mislil«, »Petra je dobila, kar je zaslužila« in da ne bo mogla nikomur več škodovati.



Prav tako ne gre verjeti Kajfežu, ki je v svoji obrambi trdil, da je kaznivo dejanje storil zato, ker naj bi mu Krambergerjeva zagrozila, da se bo nekaj zgodilo njegovi partnerici. »Teh domnevnih groženj ni slišal nihče razen Kajfeža,« je opozoril tožilec in dodal, da je obtoženi proces poskušal spremeniti v sojenje oškodovanki, njenemu ravnanju in navadam. Toda tudi če bi vse, kar se je o oškodovanki izkazalo na ravni govoric, bilo res, meni tožilec, to ne opravičuje dejstva, da je ravnal naklepno, premišljeno in hladnokrvno.



Druga obtožba, povzročitev splošne nevarnosti, je po mnenju tožilstva prav tako dokazana, saj je obtoženi sredi dneva v lokalu, v katerem je bilo precej ljudi, tudi štirje otroci, ki jih je Kajfež sicer pred streljanjem usmeril v drug prostor, osemkrat ustrelil v 38-letno oškodovanko, mamo dveh mladoletnih otrok. Tožilstvo meni, da sta sodni izvedenki, psihiatrinja in psihologinja, ugotovili, da je bil Kajfež v času dejanja zmožen obvladovanja svojega ravnanja, sicer znižano, a ne bistveno.



Zato tožilstvo sodišču predlaga 22 let zapora za kaznivo dejanje umora, za povzročitev splošne nevarnosti pa še dve leti in šest mesecev zapora oziroma enotno kazen 24 let zapora. »Obtoženi je hladnokrvno in načrtno storil dve kaznivi dejanju na javnem kraju, v navzočnosti številnih ljudi, ena oseba pa je zaradi njegovega ravnanja izgubila življenje,« je dejal tožilec.



Obramba prepričana, da je bil neprišteven



Kajfežev zagovornik Marko Makuc sodišču predlaga oprostilno sodbo. Kajfež po njegovem mnenju v času prvega strela ni bil prišteven, ker »v trenutku, ko je pritisnil na sprožilec, sebe ni imel v oblasti«. Obe sodni izvedenki naj bi v postopku dokazali, da je bilo Kajfeža dneve pred streljanjem strah, bil je jezen, tesnoben in negotov zaradi nerešenih konfliktov s pokojnico. Potem pa je zaradi njegovih osebnostnih lastnosti prišlo do hipne reakcije, streljanja.



»Izvedenka Sonja Šešok je v svojem mnenju poudarila, da je zaradi provokacij pri obtožencu v hipu narasel bes, ki je zameglil njegovo presojo in sprožil intenzivno agresivno, impulzivno vedenje,« je dejal odvetnik Makuc, prepričan, da se Kajfež zato ni imel v oblasti in je bil vsaj ob prvem strelu očitno neprišteven.



Mnenje izvedenk, da je bila Kajfeževa zmožnost »obvladovanja nebistveno zmanjšana«, ni mnenje, ki bi ga lahko podal izvedenec, ampak je to, je poudaril zagovornik, izključno v rokah sodišča. Glede na nekaznovanost obtoženega, delno nezmožnost obvladovanja, ugotovitve obeh izvedenk o njegovih osebnostnih značilnostih in vzrokih streljanja obramba predlaga, da mu sodišče v primeru, da ga ocenijo kot prištevnega, dodeli najnižjo možno kazen.



»Vem, da to, kar sem storil, ni prav,« je po končanem kazenskem postopku dejal Kajfež, ki je poudaril, da je bil pred letom dni, ko je vzel življenje Petri Kramberger, v stiski, ki se je samo stopnjevala. Toda v Pržan se je odpeljal z dobrimi nameni in ni šlo za maščevanje. Zdaj vsak dan pomisli na Petro in na to, kar je storil, pravi njen krvnik: »Zadnjih enajst mesecev razmišljam, kaj mi je ostalo od življenja.« Sodnemu senatu, ki mu predseduje Marko Češnovar, je dejal, da se sodbe boji, vendar naj presodijo tudi njegovo stisko, ki ga je pripeljala do tega, da je v priporu.