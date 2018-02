Tožilstvo neuspešno z zahtevo za izločitev sodnika v zadevi Tič

Š. J., STA

Ljubljana – Tožilstvu na sojenju Stefanu Cakiću zaradi obtožbe za uboj igralca Gašperja Tiča ni uspela zahteva za izločitev sodnika Cirila Keršmanca. Predsednik ljubljanskega okrožnega sodišča Marjan Pogačnik je namreč po poročanju medijev ocenil, da ni nobenega dvoma o njegovi nepristranskosti. Sojenje se bo predvidoma nadaljevalo prihodnjo sredo.

Pogačnik je z utemeljitvijo, da ne obstajajo okoliščine, ki bi vzbujale dvom o nepristranskosti sodnika, zavrnil zahtevo tožilstva po izločitvi predsednika petčlanskega senata Keršmanca, poroča Dnevnik.

Predsednik sodišča je po preučitvi dogajanja na glavni obravnavi od tožilstva zahteval dopolnitev zahteve po izločitvi sodnika, češ da ni bila dovolj utemeljena. Tožilstvo je to sicer storilo, a po navedbah časnika Pogačnika kljub temu ni prepričalo.

Sojenje 21-letnemu Ljubljančanu se bo tako z istim sodnikom predvidoma nadaljevalo prihodnjo sredo. Če bi bila zahteva tožilstva za izločitev sodnika uspešna, pa bi se sojenje moralo začeti znova.

Povod za zaplet na zadnji glavni obravnavi sredi februarja je bila domneva o spolnem napadu v usodnem jutru. Tožilka Tamara Gregorčič je zaradi domnevne pristranskosti zahtevala izločitev sodnika Keršmanca, ki naj bi se po njenem prepričanju pri zaslišanju ene od prič postavil na stališče, da je Tič Cakića spolno zlorabil.

Tožilstvo obtoženemu očita kaznivo dejanje uboja v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti zaradi kombinacije zaužitega alkohola in kokaina ter osebnostne motnje. Tiču je povzročil 17 vbodnih ran in vreznin. Z dvema vbodnima ranama mu je prebodel pljučno krilo in vranico, zaradi česar je izkrvavel.

Na predobravnavnem naroku 17. januarja Cakić krivde, kot jo opisuje obtožnica, ni priznal. Priznal je, da je Tič umrl za posledicami vbodov, ki mu jih je zadal, a dodal, da mu smrti ni želel, kot mu to očita obtožnica.