Tožilstvo s tožbo nad imetje zvodniškega para

Ljubljana – Zakonca Drago in Alina Leskovšek, ki jima na ljubljanskem okrožnem sodišču sodijo zaradi trgovanja z ljudmi za potrebe zlorabe prostitucije, bosta morala v pravdnem postopku pojasniti izvor svojega imetja. Specializirano tožilstvo je zoper njiju vložilo tožbo po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora.

Tožilstvo je prepričano, da premoženje zakoncev izvira iz nelegalnega posla, zaradi katerega jima sodijo, zato je po končani finančni preiskavi sredi januarja vložilo tožbo.

Zakonca Leskovšek, 60-letni Drago in 37-letna Alina, se v kazenskem postopku branita pred očitki, da sta v Slovenijo z lažnivim oglasom zvabila na desetine mladih žensk predvsem iz Ukrajine in Moldavije. Delale naj bi kot barske plesalke v nočnih barih Veronika v Dragočajni in Red & Black na Mlaki pri Kranju. Toda namesto odličnega plačila za barski ples (kar 6000 evrov plače) so se menda morale prodajati za precej manj gostom obeh lokalov, po potrebi so jih vozili tudi na druge lokacije.