Tožilstvo še brez odločitve glede prevzema Etola

Ljubljana - Sodna preiskava zoper nekdanjega predsednika uprave družbe za upravljanje NFD Stanislava Valanta zaradi domnevne zlorabe notranjih informacij pri prevzemu celjskega Etola je končana. Ni pa še jasno, kako bo tožilstvo ukrepalo naprej.



Preiskava je bila končana 31. januarja, so nam odgovorili na sodišču in dodali, da je bila »zadeva predana v odločanje na pristojno državno tožilstvo«. To mora zdaj odločiti, ali bo vložilo obtožbo in zoper koga. Na ljubljanskem okrožnem državnem tožilstvu so nam potrdili, da odločitve glede nadaljnjega postopka še niso sprejeli.

Tožilstvo trem fizičnim osebam in dvema pravnima - NFD Holdingu in takratnemu predsedniku uprave Valantu, nekdanjemu direktorju družbe CBH Zdenku Podlesniku, koroškemu podjetniku Zoranu Planinšcu in njegovi družbi Energo Denus - očita nepravilnosti pri prevzemu Etola. Valant se je kot predstavnik največjega delničarja Etola menda pogajal z Izraelci o prodaji podjetja skupaj s Podlesnikom, zato je dvojica domnevno bistveno prej kot drugi udeleženci kapitalskega trga vedela, po kakšni ceni bo izveden prevzem.

Planinšec, Podlesnik in Valant, v tistem času tudi predsednik nadzornega sveta Etola, so prek družbe Energo Denus kupovali delnice Etola, čeprav naj bi že vedeli, da bo izraelski Frutarom Switzerland, ki ga je nato prevzel, februarja 2012 objavil prevzemno ponudbo in zanje ponudil še enkrat višjo ceno od borzne.

Po tožilskih očitkih je Valant, ki je bil seznanjen z namero Izraelcev, da pridobijo nadzorni delež v Etolu po 130 do 140 evrov za delnico (takrat so stale dobrih 70 evrov), tujcem pomagal pri pridobitvi preostalih delnic, informacijo o nameravanem prevzemu je sporočil Podlesniku, ta pa Planinšcu. Ta dva sta nato od drugih lastnikov kupila dobrih 56.000 delnic po 120 do 140 evrov, nato jih je Planinšec prodal Izraelcem po 133 evrov. Energo Denus naj bi tako pridobil za okoli 300.000 evrov koristi.

O preprodaji delnic Mladinske knjige 3. maja

Za včeraj napovedani začetek sojenja zaradi domnevne zlorabe položaja pri prodaji delnic Mladinske knjige pred 14 leti pa je ljubljansko okrožno sodišče preložilo zaradi odsotnosti obtoženega Ivana Fermeta, nekdanjega prvega moža Etola. Na sodišče, kjer bi moralo tožilstvo predstaviti obtožnico in obdolženci podati zagovore, so prišli preostali obtoženi: upokojeni mariborski nadškof Franc Kramberger, nekdanji ekonom nadškofije Mirko Krašovec in Stanislav Valant. Ker za Fermeta po pojasnilih predsednice senata Vladislave Lunder ni izkazano, da je vabilo na glavno obravnavo prejel, obravnave niso izpeljali. Predvidoma jo bodo začeli 3. maja.

Četverica se zagovarja zaradi posla, ki ga je nekdanja mariborska škofija, zdaj nadškofija, izpeljala konec decembra 2003. Od Krekove družbe pod svojim upravljanjem je kupila 46.850 delnic Mladinske knjige po ceni 4800 tolarjev za delnico ter jih istega dne prodala Etolu po ceni 7900 tolarjev. Podoben posel je sklenila dober mesec pozneje, februarja 2004, le da je bil končni kupec NFD. Škofija je od Krekove družbe po enaki ceni kupila 51.283 delnic založbe in jih istega dne po prav toliko višji ceni prodala družbi NFD pod vodstvom Valanta, sicer dolgoletnega predsednika nadzornega sveta Etola.

Mariborska nadškofija je tako rekoč čez noč s posloma zaslužila 1,27 milijona evrov. Tožilstvo namerava dokazati, da sta Kramberger in Krašovec z vednostjo uprav podjetij, ki sta delnice kupili, oškodovala druge lastnike Krekove družbe, ki bi lahko zaslužili več, oziroma kupce, ki bi za delnice lahko plačali manj.