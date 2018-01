Tragični pretep v Mariboru posledica ustavljenega vozila

Verbalni obračun s potniki v vozilu za njim in skupino v bližini je prerasel v nasilje. Trenutno so v priporu tri osebe.

Be. B., STA

Maribor − Pretep pred dvema tednoma na Vodnikovem trgu v Mariboru, v katerem je življenje izgubil 25-letni Mariborčan, se je po dosedanjih ugotovitvah kriminalistov vnel po tem, ko je na cesti ob tamkajšnjem lokalu ustavilo vozilo. Verbalni obračun s potniki v vozilu za njim in skupino v bližini je prerasel v nasilje. Trenutno so v priporu tri osebe.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor Robert Munda, je bil moški, ki je bil v pretepu hudo poškodovan in je nekaj dni kasneje v bolnišnici umrl, v skupini, ki je stala pri bližnjem kiosku za hitro prehrano in se je vključila v pretep.

Preiskava poteka v dveh smereh. Prva je v zvezi s kaznivim dejanjem nasilništva, druga pa s povzročitvijo posebno hude telesne poškodbe, ki se je kasneje končala s smrtjo.

V priporu tri osebe

V okviru prve so k preiskovalnemu sodniku ta teden pripeljali tri osumljence iz Maribora in okolice, ki jih sumijo, da so v sostorilstvu s še štirimi moškimi izvršili kaznivo dejanje nasilništva. »Vsi privedeni so že v preteklosti bili v postopkih za kazniva dejanja z elementi nasilja, zato je preiskovalni sodnik zanje odredil najprej sodno pridržanje in nato pripor,« je povedal Munda.

Ko bodo kriminalisti obdelali obsežno zbrano gradivo, bodo lahko storili korake naprej še v drugem delu preiskave. Ali je med priprtimi tudi oseba, ki je povzročila hudo telesno poškodbo 25-letniku, še ni jasno.

Čeprav je bilo v dogodek vpletenih veliko število ljudi in je bilo tudi veliko očividcev, je policija na poziv javnosti dobila le malo informacij.