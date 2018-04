A. V.

Trebnje - Včeraj nekaj po 14. uri so bili policisti PP Trebnje obveščeni o prometni nesreči v Trebnjem. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 84-letni voznik osebnega avtomobila na parkirnem prostoru pred poslovno stavbo namesto na zavoro pritisnil na plin in trčil v izložbeno okno.

Povzročitelj je kasneje prestavil v vzvratno prestavo, zapeljal preko parkirnega prostora in preko ceste in trčil še v stanovanjsko hišo. Lažje poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v novomeško bolnišnico.

Policisti mu bodo zaradi povzročitve prometne nesreče izdali plačilni nalog.