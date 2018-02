Tudi v tretjem sojenju zaradi Betnave Krašovec ni priznal krivde

Celje - Mirko Krašovec, upokojeni nekdanji ekonom mariborske nadškofije, se je na tukajšnjem okrožnem sodišču pred novim tričlanskim senatom, ki mu predseduje Cvetka Posilovič, danes začel že tretjič braniti obtožb o napeljevanju k poslovni goljufiji v škodo sredstev evropske skupnosti. Krivdo - v nasprotju z vsemi, ki so jo po obtožnicah v zvezi z obnovo dvorca Betnava priznali in se pogodili za kazen - vztrajno zavrača.



Na vseh dosedanjih sojenjih, povezanih z Betnavo, je obtožnico zastopal tožilec s specializiranega oddelka državnega tožilstva Stanislav Pintar. A ta je pred časom zaradi odhoda na delo v tujino državnotožilski svet zaprosil za mirovanje tožilske funkcije in primer je prevzela tožilka Renata Vodnjov. Danes je vztrajala pri pravnomočni obtožnici iz leta 2012, ki je bila modificirana v letih 2013 in 2015, Krašovcu pa očita napeljevanju k poslovni goljufiji v škodo sredstev evropske skupnosti leta 2009 pri obnavljanju dvorca Betnava v Mariboru.



Krašovec je bil po obsodbi na triletno zaporno kazen na drugem sojenju lani po odločbi vrhovnega sodišča odpuščen s prestajanja zaporne kazni v mariborskih zaporih v Rogozi. Obtožnica ga zdaj ponovno bremeni, da je direktorico podjetja Betnava Dragico Marinič in svojega pomočnika v škofijskem Gospodarstvu Rast Antona Ekarta napeljal, da sta z lažnimi gradbenimi situacijami od gospodarskega ministrstva za obnovo dvorca pridobila 1,772 milijona evrov. Že kmalu po prvi obtožnici je nadškofija denar vrnila v proračun.



»Dokazi vzeti iz konteksta«



Krašovec naj bi kaznivo dejanje zagrešil, ker naj bi Mariničevo in Ekarta prepričal, da ministrstvo oziroma direktorat za turizem dovoli v začasne gradbene situacije do konca septembra 2009 vključiti tudi skladiščeni material za obnovo dvorca Betnava, ki bi bil lahko porabljen do sredine decembra, podjetje Betnava pa je izdalo situacijo v vrednosti dva milijonov evrov in prejelo evropski denar.



»Material je bil vključen, ministrstvo ga je priznalo kot upravičen strošek, vrhovno sodišče pa je ugotovilo, da obtožnici manjka utemeljenost suma,« je pojasnil Krašovčev odvetnik Velimir Cugmas. Krašovec pa, da so dokazi proti njemu vzeti iz konteksta in da sta Mariničeva, Ekart in druge kasneje obsojene priče pričali tako, da bi zmanjšali svojo krivdo.



Danes je Krašovec ponovil, da ni kriv, da je to razvidno tudi iz obsežne dokumentacije in da bi namesto njega na zatožni klopi morali sedeti takratni uslužbenci direktorata za turizem. »Ministrstvo nikoli ni bilo zavedeno, sodelovalo je in tudi dajalo navodila za črpanje evropskih sredstev,« je poudaril.



V svoj zagovor pa je vztrajal, da sodnica prebere njegov zagovor iz leta 2013 ter pritožbi iz let 2015 in 2016. Vsega gradiva je za okoli štiristo strani in sodnica ga je danes začela brati, vendar vsega ni bilo mogoče neprekinjeno opraviti.



Pred tem je sodnica sprejela pripombe obrambe kot ugovore pravne narave in pojasnila: »To je tretje sojenje in v povsem novem senatu. Vrhovno sodišče je prvostopenjski sodbi očitalo vrsto pomanjkljivosti. Naloga tega senata je, da jih po navodilih vrhovnega sodišča odpravi. Ne gre pa za takšne pomanjkljivosti, da obtožnica ne bi bila dopustna.«



Tretjič ponovljeno sojenje Krašovcu, ki po lastnih navedbah prejema 520 evrov pokojnine in je lastnik podedovane sedem hektarov velike hribovite kmetije s starejšo hišo ter deset let starega avtomobila, se bo nadaljevalo 27. marca.