TVS: Neznanci oskrunili spomenik na Kongresnem trgu

M. P. V., STA

Neznanci so ponoči oskrunili spomenik vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam na Kongresnem trgu v Ljubljani. Na Policijski upravi Ljubljana so potrdili, da so dopoldne prejeli prijavo o napisu na spomeniku. Kaj je na njem pisalo, pa ni znano, saj so napis že zjutraj odstranili, je poročala TV Slovenija.

To je že tretja oskrunitev spomenika na Kongresnem trgu. Julija 2015 so neznanci na postavitveni prostor najprej narisali kljukasti križ in napisali »Nehajte se že igrati domobrance in partizane«. Teden pozneje pa so ga polepili z rdečimi zvezdami.