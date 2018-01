Ubiti Mario pokopan, policija morilca še išče

Maribor – Ko so v petek pokopali Maria K., ki ga je neznanec prejšnjo nedeljo v zgodnjih jutranjih urah usodno zabodel na Vodnikovem trgu v Mariboru, so pokojnikovi prijatelji policijo pozvali, naj naredi več za prijetje storilca.



»Mineva teden dni, odkar je naš Mario dobil usodne poškodbe. V teh sedmih dneh policiji še ni uspelo sestaviti celotne zgodbe in pripreti krvnika. Kljub temu da se je dogodek zgodil pred ogromno pričami in so ga posnele kamere.« S temi besedami so pokojnikovi prijatelji in znanci začeli nagovor, s katerim so policijo pozvali, naj čim prej poišče krivce za dogodek.



Potrebni so trdni dokazi



Na mariborski policijski upravi so se takoj odzvali s pojasnilom, da so zbrali nekatera obvestila ter obdelali dokaze in sledi s kraja zločina, vse očitke pa zavrnili z utemeljitvijo, da delajo v skladu z ustavo. »To pomeni, da tudi morebitnim osumljencem zagotavljamo vse človekove pravice in da ne moremo določenih procesnih opravil opraviti samo zato, ker se zdijo logična, ampak moramo spoštovati predpise. Verjetno nam je vsem v interesu, da ne samo odkrijemo storilca ali storilce tega dejanja, ampak da jih z dokazi, ki bodo prestali tudi tehtanje na sodišču, pripeljemo pred roko pravice. Zato so določeni še na prostosti,« so zapisali.



Govorijo marsikaj, a policiji se ni javil nihče



Pri tem so znova pozvali vse, ki bi od dogodku karkoli vedeli, naj to brez odlašanja sporočijo njim, ne pa da zgolj širijo govorice: »Verjamemo, da je prič tega dogodka veliko. Verjamemo, da je veliko takih, ki poznajo vse podrobnosti dogajanja pred pretepom in tudi po njem. Verjamemo, da je veliko tudi takih, ki poznajo celotno zgodbo. Vendar, spoštovani, policiji se na naš poziv, da naj se nam javijo priče, ni javil nihče. Niti ena sama priča ne. Morda se v javnosti širijo različne govorice in različna pričevanja, vendar policiji se ni javil nihče. Pa bi se morali.«