Ukradel avto z dvorišča in se ga napil

Črnomelj - Nemalo zgrožen je bil lastnik osebnega avta Audi A6, ko se je skozi okno ozrl na dvorišče svoje stanovanjske hiše in opazil, da njegovega jeklenega konjička ni več tam, kjer ga je pustil parkiranega. Poklical je policiste, ki so kmalu našli storilca.

Zgodba s srečnim koncem se je dogajala sinoči, ko je Črnomaljec poklical tamkajšnje policiste in jih obvestil, da mu je nekdo pred nosom očitno odpeljal vozilo višjega cenovnega razreda, pri čemer oškodovanec ni pozabil povedati, da je ključe po parkiranju pred hišo pustil kar v avtomobilu. Črnomaljski policisti sprva niso verjeli zgodbi, vendar so se zadeve kljub vsemu lotili sila resno. Poskočili so v službene avte in se pognali za domnevnim storilcem. Kaj kmalu so predrzneža izsledili pri Dobličah in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus alkohola. Ob vsem tem so ugotovili, da 25-letni Belokranjec nima veljavnega vozniškega dovoljenja, za povrh pa je pri preizkusu alkoholiziranosti imel v litru izdihanega zraka 1,43 miligrama alkohola.



Pošteni črnomaljski policisti so prestrašenemu lastniku vrnili njegov jekleni konjiček znamke Audi in mu strogo zabičali, naj bo v bodoče bolj skrben, saj tatovi ne počivajo in so čedalje bolj predrzni. No, zoper pijanega tatiča avtomobila pa so na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja odvzema motornega vozila. Zaradi kršitev cestno - prometnih predpisov so mu izdali še plačilni nalog v upanju, da možakar, pred katerem je še vse življenje, s tovorstnimi kaznivimi dejanji ne bo nadaljeval.