Umrl eden najbogatejših Slovencev

Herman Zupan, ki se je rodil v Ljubljani leta 1924, se je z družino leta 1948 preselil v Argentino, kjer je svojo poslovno pot začel v svoji garaži v Buenos Airesu in se usmeril v kartonsko industrijo. Po desetletju je bilo njegovo podjetje vodilno v tej panogi v Argentini, poroča spletni portal Aleteia.

Zupanova poslovna skupina Grupo HZ ima danes 14 tovarn po Srednji in Južni Ameriki in več kot dva tisoč zaposlenih.

Zupan je bil eden ključnih pri utrjevanju poslovnih vezi med Slovenci v Argentini in argentinskim okoljem. Ob osamosvajanju Slovenije je poskrbel, da so za to izvedeli ključni argentinski voditelji. Bil je tudi slovenski častni konzul in prejemnik zlatega reda za zasluge.





Zupanova skupina je drugi največji proizvajalec kartona v Južni Ameriki. Fotografija je simbolična. Foto: Regent Tadej/Delo



Zupan je bil do leta 2015 na Managerjevi lestvici najbogatejših, potem pa je premoženje razdelil med člane družine, poročajo Finance. Revija Manager je leta 2012 njegovo premoženje ocenila na 67,2 milijona evrov, v kasnejših letih pa ga predvsem zaradi pomanjkanja podatkov niso več uvrščali na seznam najbogatejših Slovencev.