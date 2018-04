Ustavni sodniki zavrnili Popoviča

Ljubljana – Koprskemu županu Borisu Popoviču ni uspelo s pritožbo na ustavnem sodišču po tem, ko so njegovo krivdo potrdili na okrožnem, višjem in vrhovnem sodišču. Pritožil se je za dosojena dva meseca pogojne kazni, ker je maja leta 2008 v TV-oddaji razžalil včnekdanjega pomočnika vodje kriminalistične policije Policijske uprave Koper Ljuba Volmuta.



Toda osem ustavnih sodnikov ni bilo enotnih: proti sta glasovala predsednica Jadranka Sovdat in Marko Šorli. Boris Popovič je v oddaji koprske TV Izostritev leta 2008 izjavil: »Kos ima honorarno zaposlenega bivšega šefa kriminalne policije v Kopru Ljuba Volmuta, ki je kriv za ves kriminal, ki se je v Kopru dogajal vsa ta leta, za ves kriminal, za razpečevanje droge in vse drugo, za pornografski material, in sicer mladoletnikom.« Okrožno sodišče je zoper njega izdalo obsodilno sodbo, ker je bila izjava objektivno in subjektivno žaljiva ter je bila dana z namenom zaničevanja Ljuba Volmuta, hkrati se je zavedal, da z izjavami lahko prizadene čast in dobro ime zasebnega tožilca in ga lahko tudi razžali, kar je bil tudi njegov namen, in ker kot župan občine Koper ni podal izjave, ki bi pomenila resno kritiko, obrambo pravice ali varstva upravičenih koristi.