V Visokih Turah umrl slovenski smučar  

K. Š., STA

Slovenski smučar, ki je bil hudo poškodovan v zasutju snežnega plazu v Visokih Turah na Solnograškem, je danes popoldan umrl v bolnišnici, na spletni strani poroča deželni studio avstrijske radiotelevizije. Po zadnjih podatkih je zemeljski plaz danes popoldan zasul dva slovenska smučarja. Prvotno so poročali o treh.

21-letnega smučarja je snežni plaz v celoti zasul in so ga morali reševalci na kraju dogodka oživljati. S helikopterjem so ga najprej odpeljali v bližnjo bolnišnico, zaradi podhladitve pa nato na univerzitetno kliniko v Salzburgu, kjer je pozneje umrl zaradi hudih poškodb. Drugi smučar, ki ga je zasul plaz, naj bi imel hudo poškodbo noge.

V reševalni akciji v Visokih Turah je sodelovalo 11 reševalcev, štirje vodniki s psi, ki so usposobljeni za iskanje ponesrečenih pod plazovi, štirje planinski policisti, policijski helikopter in dva reševalna helikopterja.

Skupina petih slovenskih smučarjev, ki je danes smučala v Visokih Turah izven urejenih prog, naj bi snežni plaz sprožila sama.

Današnji dogodek ni osamljen primer. Že dopoldan je snežni plaz na ledeniku Moelltal na avstrijskem Koroškem zasul dva slovenska turna smučarja, ki sta jo odnesla le z lažjimi poškodbami. Tudi ta dvojica je bila del skupine smučarjev, ki je smučala zunaj urejenih prog in naj bi sama sprožila snežni plaz. Gmota snega je enega od smučarjev zasula v celoti, drugega pa delno, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.