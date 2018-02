Po eksploziji mine mu ni bilo več pomoči

Velika žalost se je zgrnila nad Martinjo vasjo, kjer je v garaži eksplodirala minometna mina in ubila 46-letnega Denisa Veneta. Njegov oče ga je skušal oživljati, kasneje tudi trebanjski reševalci, vendar mu žal niso mogli več pomagati.

Z novomeške policijske uprave so sporočili, da so kriminalisti včeraj dopoldne ugotovili, da je moški v delavnici demontiral minometno mino iz druge svetovne vojne. Z varilnim aparatom je varil nosilec vžigalnika, kar je povzročilo eksplozijo. Kovinski delci so ga tako hudo poškodovali, da je umrl na kraju nesreče. Kriminalisti so še ugotovili, da naj bi moški zbiral orožje iz obdobja druge svetovne vojne. Po končani preiskavi bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Na novomeškem takega primera ni bilo

Nemoteno in varno delo kriminalistov pri ogledu so sicer zagotavljali bombni tehniki specialne enote policije. Zavarovali so dele neeksplodiranih ubojnih sredstev, ki bi bili lahko še vedno nevarni, zato so jih na primernem kraju uničili. Tiskovna predstavnica na novomeški policijski upravi Alenka Drenik je povedala, da doslej takega primera še niso imeli, čeprav ljudje na njihovem območju skoraj vsak dan naletijo na neeksplodirane bombe iz prve in druge svetovne vojne.

Pokojnikova mati Ana Vene, sicer znana okoljska aktivistka na Dolenjskem, nam je danes povedala, da z možem nista vedela, da se njun sin ukvarja tudi z »neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi«. »Rekel mi je, da mora očistiti prazno mino,« je povedala Venetova, ki je za sinovo strast po iskanju predmetov z detektorjem kovin sicer vedela, saj si je na družbenem omrežju poiskal ljudi, ki so počeli prav to, in si izmenjavali izkušnje in najdene stare kovance in ostale kovinske predmete. S tem se je ukvarjal dobro leto in pol. Venetova zdaj sinove znance in prijatelje sprašuje, kje bi lahko dobil to mino, a menda ne vedo, ali pa nočejo povedati.

Oče oživljal sina

Oče pokojnega Miro Vene nam je dejal, da je slišal močan pok. Stekel je k sinu v garažo in ga našel nekaj metrov stran od delovne mize. Začel ga je oživljati, žena pa je takoj poklicala trebanjske reševalce, ki so ga nato pol ure oživljali, a so lahko nato le ugotovili, da žrtvi eksplozije ni bilo več pomoči. »Naj bo to poduk za vse tiste, ki razstavljajo in raziskujejo neeksplodirane mine, da naj to vendarle prepustijo ljudem, ki znajo rokovati s temi nevarnimi predmeti,« je dejal Vene. Po naših informacijah so kriminalisti za garažo, v kateri je prišlo do eksplozije, našli tudi veliko praznih tulcev.