V Krškem neznani storilci z eksplozijo poškodovali bankomat

Storilci so odtujili denar in pobegnili. Policisti intenzivno kriminalistično preiskavo nadaljujejo.

Be. B., STA

Krško – Neznani storilci so danes ponoči okoli druge ure v Krškem poškodovali bankomat, nameščen na zunanji strani prodajalne. Po prvih ugotovitvah policije so na bankomatu najprej povzročili eksplozijo, nato pa se z avtomobilom zapeljali še v vrata trgovine. Storilci so odtujili denar in pobegnili, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo Mesto.

Incident se je zgodil na Cesti 4. julija.

Policisti nadaljujejo intenzivno kriminalistično preiskavo in druge aktivnosti, ki bi lahko vodile v izsleditev osumljencev, so še zapisali na PU Novo mesto.