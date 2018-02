V nesreči na železniškem prehodu v Sevnici ena oseba poškodovana

Šp. B., STA

Sevnica - Na nivojskem prehodu ceste čez železniško progo med postajama Blanca in Sevnica je danes okoli 15.30 pred potniški vlak zapeljalo osebno vozilo, pri čemer se je zgodilo trčenje, v katerem je bila ena oseba poškodovana. Reševalci so lažje poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v Zdravstveni dom Sevnica. Slovenske železnice so odpravile posledice nesreče in za ves promet ponovno odprle progo ob 17.15. V potniškem prometu za zdaj nastajajo manjše zamude, so sporočili z železnic.

Preiskava izrednega dogodka sicer še poteka, po prvih še neuradnih ugotovitvah pa naj bi bil vzrok za nesrečo človeška napaka. Posredovali so gasilci, ki so med drugim izvlekli vozilo z železniških tirov na cesto in nudili pomoč pri evakuaciji potnikov iz vlaka.