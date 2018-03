V premogovniku poškodovanih več rudarjev

M. Č.

V stebrnem udaru je bilo danes poškodovanih šest rudarjev velenjskega premogovnika. Iz premogovnika so sporočili, da se je nesreča zgodila malo pred 19. uro približno 500 metrov pod zemljo, ko so rudarji pripravljali odvozno progo prihodnjega odkopa.

Poročajo še, da so vse poškodovane prepeljali v zdravniško oskrbo. Preiskava dogodkov še poteka, prizorišče nesreče pa je že obiskal republiški rudarski inšpektor.

Število delovnih nezgod se sicer v premogovniku zmanjšuje. »Če smo še pred dvajsetimi leti imeli več kot tisoč nezgod na leto, se je ta številka v zadnjih letih spustila krepko pod sto. V letu 2017 se je zgodilo 86 nezgod lažjega značaja.«

​Kot so še dejali, vsako nezgodo obžalujejo in se s številnimi ukrepi trudijo, da bi jih še zmanjšali. »Razumeti pa je treba, da se delo rudarjev še vedno odvija v posebnih delovnih pogojih in da se nekaterih dogodkov kljub najsodobnejši tehnologiji in opremi, žal, ne da predvideti vnaprej.«