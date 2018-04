V prometni nesreči v Ljubljani umrl motorist

V trčenju sta bili udeleženi dve vozili in motorist, ki je umrl na kraju nesreče.

Ma. F.

Ljubljana – Na Cesti Dolomitskega odreda v Ljubljani se je nekaj pred 19. uro zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve vozili in motorist. Slednji je v nesreči utrpel tako hude poškodbe, da je na kraju umrl.

Policisti so opravili ogled kraja in zbrali obvestila, na kraju nesreče pa sta se ogleda udeležili tudi dežurna preiskovalna sodnica in tožilka.