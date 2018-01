V sanitarijah Centra varne vožnje našli novorojenčka

Policisti iz Celja preiskujejo poskus detomora. Po naših, še neuradnih informacijah, so domnevno storilko že pridržali.

M. Č.

Vransko - Dopoldan, malo pred 10. uro so bili policisti Policijske uprave Celje obveščeni, da so v sanitarijah Centra varne vožnje na Vranskem našli novorojenčka. Predstavnica za javnost PU Celje Milena Trbulin je za Delo.si potrdila, da preiskava intenzivno poteka in da preiskujejo poskus detomora.

Potrdila je tudi, da je z dojenčkom vse v redu. Rešili so ga še pravočasno. Po naših, še neuradnih informacijah, so domnevno storilko že pridržali. Po poročanju portala 24ur.com je otrokova mater trenutno v bolnišnični oskrbi.

Trenutno se dojenček nahaja v UKC Ljubljana. Tja ga je v inkubatorju okoli poldneva prepeljal helikopter slovenske vojske. Stanje dojenčka, ki so ga našli v toaletnih prostorih Centra varne vožnje na Vranskem, je po zadnjih podatkih stabilno, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Celje in dodali, da preiskava primera še ni končana, javnost pa bodo o ugotovitvah obvestili takoj, ko bo mogoče.