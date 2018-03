Vaskrsić napoveduje nov boj do ESČP

Zoran Vaskrsić je na ljubljanskem okrajnem sodišču slišal obsodilno sodbo in že napovedal pritožbo.

Ljubljana – Zoran Vaskrsić, ki je zaradi prodaje hiše za vsega 124 evrov dolga na evropskem sodišču za človekove pravice dosegel, da mu je država izplačala 85.000 evrov odškodnine, je vpleten še v drugo sodno zgodbo, ki pa se je zanj končala precej manj ugodno.

Očitali so mu dve kaznivi dejanji poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja ter kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovne listine. Za vsako mu je sodnica Mojca Cigale Kršinar dosodila tri mesece zapora in na koncu izrekla osem mesecev enotne pogojne zaporne kazni z dveletno preizkusno dobo.