Velik plaz ogroža partizansko kostnico na Sutjeski

Foča - Zaradi obilnih padavin, ki so v zadnjih dneh dodobra namočile vzhodni del BiH v Republiki srbski, se je utrgal velik zemeljski plaz v Dolini herojev pod Zelengoro. Ogrožena je kostnica, v kateri počiva 3301 partizan z znamenite bitke na Sutjeski na Tjentištu.

Polovica poti, ki so jo jugoslovanski brigadirji v obliki kitare v 70. letih prejšnjega stoletja zgradili do spomenika, je zdaj uničena. »Pogled na plaz je dramatičen. K sreči je prenehalo deževati, tako da zemlja vsaj za zdaj ne plazi več,« je za Delo povedal podpredsednik zveze borcev BiH Nijaz Skenderagić. Po njegovih besedah več kakor 5000 kubičnih metrov zemlje, ki je zdrsela v dolino, spomenika NOB ne ogroža, kar pa ni mogel z gotovostjo zatrditi za partizansko kostnico.

Plaz so si ogledali tudi predstavniki Inštituta za urbanizem, gradbeništvo in ekologijo Republike srbske, ki so razmere ocenili kot zelo resne. Zdaj nameravajo pripraviti projekt sanacije, najprej pa nad spomenikom preusmeriti vodo in tako morda rešiti posmrtne ostanke borcev. Pomoč pri odpravi posledic plazu je obljubil tudi načelnik občine Goražde Muhamed Ramavić. Skenderagić namerava jutri zaprositi za pomoč vojsko BiH.

Tjentište - kultni kraj nekdanje SFRJ

Na svetu morda ni veliko takih krajev, kjer se je odvilo toliko pomembnih dogodkov, kakor prav v Dolini herojev na območju reke Sutjeske, kjer je od 15. maja pa do 13. junija leta 1943 potekala ena največjih bitk v drugi svetovni vojni. V tej bitki je sodelovalo 16. partizanskih brigad, ki jih je v operaciji Schwarz obkrožilo 127.000 pripadnikov vojaških enot Nemčije, Italije, Bolgarije, ustašev in četnikov. Od približno 22.000 partizanov jih je padlo več kot tretjina, okoli 7500 bork in borcev. Med njimi je bilo tudi 1200 ranjencev, ki so jih okupatorske vojske pobile skupaj z zdravstvenim osebjem. V tej bitki sta med drugim življenje izgubila tudi komandant tretje brigade Sava Kovačević in pesnik ter književnik Goran Kovačić. Med obstreljevanjem in napadi sovražnih enot je bil ranjen tudi vrhovni komandant Tito, ki mu je življenje takrat rešil ovčar Luks.



V Tjentištu so leta 1971 postavili spominski park in spomenik padlim borcem na Sutjeski, štiri leta zatem so odprli še spominski muzej. To območje pod vršaci Zelengore je postalo kultno jugoslovansko mesto, dolina reke Sutjeske pa je bila razglašena za Dolino herojev. Bitka je postala pomemben del povojne mitologije, ki proslavlja samožrtvovanje, trpljenje in v danih razmerah skoraj neverjetno moralo partizanov.