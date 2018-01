Višje sodišče: Cekutova kazen je izvršljiva

Š. J., STA

Ljubljana - Obramba Jureta Cekute je danes prejela sklep ljubljanskega višjega sodišča, na podlagi katerega je obsodilna sodba iz ponovljenega sojenja v zadevi Patria II zoper njega postala izvršljiva, so sporočili in napovedali, da bodo zoper sklep izkoristili vsa preostala pravna sredstva, vse do Evropskega sodišča za človekove pravice.

Kot so sporočili iz Odvetniške pisarne Janko Jerman, ki zastopa Cekuto, je s tem pravnomočno odločeno, da pritožba zoper sodbo iz ponovljenega sojenja ni dovoljena.

Cekuta je bil namreč v zadevi Patria II obsojen na štiri leta in štiri mesece zapora, ker naj bi upokojenega brigadirja Petra Zupana, ki je bil takrat zaposlen na ministrstvu za obrambo, napeljal, da mu je predajal zaupne dokumente o zadevi Patria. Cekuta bi se moral na prestajanje kazni zglasiti poleti, a je pred tem podal predlog za odlog prestajanja kazni iz zdravstvenih razlogov.

Okrožno sodišče je predlog po pridobitvi mnenja zdravniške komisije ministrstva za zdravje 15. septembra zavrnilo, na odločitev pa se je Cekuta pritožil na višje sodišče. Slednje je okrožno sodišče konec septembra obvestilo, da je bil v zadevi podan dvom v izvršljivost sodbe, zato mora pred tem odločiti še o tem.

Cekuta je namreč na sodišče podal tudi pritožbo zoper odločitev višjega sodišča, s katero je to zavrnilo njegovo pritožbo na obsodilno sodbo okrožnega sodišča.

V sporočilu za javnost je obramba Cekute še zapisala, da njegovo zdravstveno stanje ostaja resno in ostaja v bolnišnici, o njegovi prošnji za odlog prestajanja kazni zapora pa še vedno ni pravnomočno odločeno. »Točka, ko bi moral nastopiti kazen, torej sploh še ni nastopila, zato vsa medijska poročanja o tem, da naj bi pobegnil, ne držijo,« so zatrdili.

Navedli so, da je pri vseh zdravstvenih zapletih, srčnem infarktu, operativnem posegu in pri hipoglikemični komi konec lanskega leta, ki je trajala 32 ur, utrpel trajne poškodbe možganov. Rehabilitacija je zelo negotova in nikakor ni mogoče napovedati, do katere mere so bo lahko stanje normaliziralo. »Zato pričakujemo, da do izvršitve kazni oz. izdaje poziva na prestajanje kazni do nadaljnjega še ne bo prišlo, saj Cekuta glede na zdravstveno stanje ni sposoben prestajati kazni v zaporu,« so še zapisali.