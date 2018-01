Z »darili« do vozniškega izpita

Be. B., STA

Celje − Celjski kriminalisti so zaključili preiskovanje sumov storitev več korupcijskih kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja in dajanja daril. Ugotovili so, da je učitelj vožnje pri opravljanju gospodarske dejavnosti v letih 2016 in 2017 od kandidatov za voznike zase zahteval in sprejemal gotovinske nagrade.

Med drugim je šlo za neupravičeno pridobivanje evidenčnih kartonov vožnje. Od kandidatov za voznike je zahteval gotovinsko nagrado od 25 do 600 evrov, so sporočili s Policijske uprave Celje. Kazensko so ovadili deset fizičnih in eno pravno osebo.

»Po ovinkih« do vozniškega izpita

V zameno za nagrado je kandidatom nezakonito in v nasprotju s predpisi, ki urejajo področje pravil in pogojev za usposabljanje kandidatov za voznike, uredil vpis v šolo vožnje ter neupravičeno pridobil evidenčni karton vožnje. Poleg tega je s ponarejanjem poslovne dokumentacije uredil, da posameznemu kandidatu ni bilo treba biti prisoten na obveznem teoretičnem programu usposabljanja in da mu ni bilo treba v celoti izvesti predpisanega praktičnega dela usposabljanja.

Celjski kriminalisti so na pristojno državno tožilstvo podali 15 kazenskih ovadb s področja korupcije in druge gospodarske kriminalitete. Ovadili so deset fizičnih in eno pravno osebo.

Ker obravnavana zadeva zajema tudi področje preventive in varnosti v cestnem prometu ter pogoje za udeležbo voznikov v cestnem prometu, so kriminalisti o ugotovljenih hujših kršitvah s področja izvajanja strokovnosti, kakovosti in zakonitosti obvestili javno agencijo za varnost prometa, so še zapisali.