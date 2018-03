Z lažnimi potrdili delali prek študentskega servisa

Ljubljana – Najmanj 150 dijakov in študentov, ki formalno tega statusa niso imeli, je zato, da bi imeli nekatere ugodnosti, od 27-letnega državljana Bosne in Hercegovine kupilo ponarejena potrdila o šolanju. Bosanec se je znašel v priporu, policija pa iskanja prevarantov še ni končala.

Kar nekaj časa so policisti in kriminalisti Policijske postaje Ljubljana Center sumili, da so v »obtoku« ponarejena potrdila o šolanju na različnih srednjih šolah in fakultetah, večinoma z ljubljanskega območja, na podlagi katerih so potem lahko opravljali dijaška oziroma študentska dela.



Potrdilo od 80 do 200 evrov



Ugotovili so, da za prodajo potrdil stoji 27-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki si je v ta namen odprl več profilov na družbenem omrežju facebook. V letih 2016 in 2017 je z oglasi na facebooku privabljal posameznike, ki so potrebovali dijaški ali študentski status. Potrdila o šolanju so uporabili za delo prek študentskih servisov. Za lažne listine so plačevali od 80 do 200 evrov, po dosedanjih ugotovitvah pa se je Bosanec okoristil za okoli 10.000 evrov. Predkazenski postopek je bil obsežen, saj so zaslišali več kot 200 ljudi, med drugim so opravili razgovore z več pristojnimi na sedežih študentskih servisov po državi in z osebami, ki so se s ponarejenimi potrdili predstavljali za dijake oziroma študente.



Preiskava, kot je pojasnil Irfan Beganović, pomočnik komandirja Policijske postaje Ljubljana Center, še ni končana. Do zdaj sumijo kakšnih 150 posameznikov, ki naj bi si pridobili ponarejena potrdila. Kako bodo ukrepali proti njim, Beganović še ni znal povedati, saj je treba preveriti okoliščine vsakega primera, je bil pa jasen, da so tudi tisti, ki so pridobili ponarejeno listino in jo uporabljali, storili kaznivo dejanje.



Osumljenec najprej poskrbel zase



Sedemindvajsetletnika so prijeli pred dnevi na Vrhniki. Osumljenec se je s kazensko ovadbo zaradi ponarejanja listin (zagrožena kazen je do treh let zapora) srečal s preiskovalnim sodnikom, ki ga je poslal v pripor. Opravili so tudi hišno preiskavo, pri kateri so preiskovalci zasegli mobilni telefon, prenosni računalnik, multifunkcijsko napravo, bianko potrdila o šolanju in seznam oseb z osebnimi podatki.



Za katere šole in fakultete je šlo, Beganović ni hotel razkriti, ugotavljajo pa še, kako je do potrdil sploh prišel.



Osumljenec je imel za bivanje v Sloveniji urejen status, a si je tudi tega, tako vse kaže, pridobil s pomočjo ponarejenega potrdila, saj so tudi zanj ugotovili, da je bil na podlagi lažnega potrdila vpisan na šolo.