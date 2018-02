Z ukradeno elektriko hladil cviček

Češnjice pri Trebelnem – Po dobrem letu je Elektru Celje v Češnjicah pri Trebelnem vendarle uspelo odkriti osebo, ki jim je mimo priključka kradla električno energijo. Vinogradnik jih je oškodoval za dobrih 13.000 evrov in bo moral stopiti pred sodnika. Grozi mu triletna zaporna kazen.



V mirni vasici sredi dolenjskih gričev v občini Mokronog-Trebelno si je moški omislil celo hlajenje nekaj tisoč litrov vina v zidanici, kar se je ljudem zdelo sila nenavadno, saj je v zidanici cviček praviloma lepo ohlajen, nam je povedal tamkajšnji domačin, ki dobro pozna razmere. Dejal je, da možakar grozi vsem naokoli, češ da so ga prijavili organom pregona, zato se ga na daleč izogibajo. Odkrivanje tatu je potekalo konec prejšnjega leta, ko so neznanci hodili po vasi s posebnimi elektronskimi napravami in prepričevali ljudi, da izdelujejo načrt za podzemni kabel.



Na novomeški policijski upravi so povedali, da so trebanjski policisti opravili ogled kraja kaznivega dejanja in začeli zbirati obvestila in dokaze, saj jih je o porabi elektrike brez plačane položnice obvestilo oškodovano podjetje. Zoper osumljenca nameravajo podati kazensko ovadbo na novomeško okrožno državno tožilstvo.



Porast tovrstnih kaznivih dejanj



V oškodovanem podjetju Elektro Celje so bili nenavadno skopi z informacijami o tem dogodku. Odgovorili niso niti na vprašanje, koliko podobnih primerov so odkrili lani in predlanskim in kje, kakor tudi ne, koliko časa naj bi B. C. s Trebelnega kradel električno energijo. Po naših informacijah je elektrika čudežno izginjala več kakor 20 let in tega nihče doslej ni odkril. Vodja kabineta uprave Maja Ivančič je pojasnila le, da njihovo pooblaščeno podjetje naključno in periodično nadzoruje nepooblaščene posege na merilnih mestih ter da v takih primerih uporabniku zaračunajo neupravičeno porabljeno elektriko in omrežnino, ki je za 30 odstotkov višja od dnevne tarifne postavke.



V Elektru Ljubljana so priznali, da v zadnjih letih zaznavajo porast kraje elektrike. Letno obravnavajo več kot 200 primerov kršitev pogodbenih določil, pri katerih so v ospredju nepravilno vstavljene glavne varovalke in samovoljni priklopi merilnih mest.



»Popolne zaščite pred inovativnimi uporabniki, ki bi se radi okoristili, ni,« je priznal predsednik uprave Elektro Ljubljana Andrej Ribič. Družba z električno energijo oskrbuje 338.522 merilnih mest in je razdeljena na distribucijske enote Ljubljana mesto, Ljubljana okolica, Novo mesto, Trbovlje in Kočevje. Za odkrivanje neupravičenega odjema uporabljajo več metod. Z uporabo naprednega merilnega sistema je odkrivanje hitrejše in natančnejše, saj s pridobljenimi merilnimi podatki in pripravljenimi algoritmi lahko hitro in natančno ocenijo, ali se na posameznem delu območja izvaja neupravičen odjem. Za take primere ima družba posebno ekipo, ki na terenu razišče zadevo.



Zdaj vsa gospodinjstva še nimajo naprednega števca električne energije, ampak analognega/indukcijskega, pri katerih pridobivanje merilnih podatkov poteka ročno. Na teh področjih je odkrivanje nekoliko težje in je večinoma opravljeno z naključnimi kontrolami merilnih mest ali podanimi prijavami končnih uporabnikov.



Po predpisih morajo biti vsa merilna mesta opremljena z napredno merilno infrastrukturo oziroma tako imenovanimi pametnimi števci do konca leta 2025. V napredni merilni sistem imajo zdaj vključenih dobrih 155.000 merilnih mest, kar je 45 odstotkov vseh. Na leto z naprednimi števci opremijo približno 25.000 merilnih mest. Ko bodo s sodobnimi napravami opremili vsa, verjetno inovativnih kraj ne bo manj, bodo pa zato tatove hitreje odkrili, so povedali v Elektru Ljubljana.