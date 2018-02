Za hude napake pri porodu zahtevajo milijon

Kranj – Zaradi strokovnih napak medicinskega osebja v kranjski porodnišnici, zaradi katerih petletna Gaja Zakrajšek s cerebralno paralizo nikoli ne bo sama hodila, sedela in jedla, njeni starši od porodnišnice v pravdi, ki se bo na tukajšnjem okrožnem sodišču začela danes, zahtevajo milijon evrov odškodnine.



Kot je pojasnil odvetnik Aljoša Ravnikar, ki zastopa dekličine starše, so na podlagi izvedenskega mnenja, ki so ga sami naročili in plačali, ugotovili več strokovnih napak, ki so pripeljale do tega, da se je Gaja rodila s cerebralno paralizo in epilepsijo. Namesto da bi porod čim prej končali in bi se Gaja rodila kot zdrava deklica, se je sedem ur dušila v maternici, je dejal Ravnikar in dodal, da medicinsko osebje ni opravilo vseh ustreznih preiskav, zamudili so tudi priložnost, da bi opravili carski rez in jo tako še pravočasno rešili.



Zakaj se je deklica rodila s hudimi telesnimi in duševnimi okvarami, smo vprašali tudi v. d. direktorice kranjske bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Polono Podnar, vendar pojasnil po telefonu, čeprav jih je sprva obljubila, ni dala, prav tako nismo prejeli odgovorov na vprašanja, ki smo jih poslali po elektronski pošti. Tako nismo izvedeli, ali drži, da je porodnišnica primer sama prijavila zdravniški zbornici, kot sicer pravi Ravnikar. Ta dodaja, da tudi komisija zbornice, ki je pregledala primer, ni potrdila vseh očitanih strokovnih napak. Po Ravnikarjevih besedah je potrdila le nekatere napake, ki pa same po sebi ne bi povzročile tako hudih posledic, kot jih osebju porodnišnice očitajo starši.



Brez opravičila



Skupni znesek denarne odškodnine, ki jo zahtevajo starši, vključuje 600 povprečnih plač zaradi katastrofalne škode, ki so jo povzročili deklici, kar znese okoli 600.000 evrov. Poleg tega zahtevajo tri rente, in sicer za izgubljeni dohodek v 40 letih, za pomoč 24 ur na dan in za dodatne stroške, ki vključujejo različne prilagoditve (v stanovanju, za večji avtomobil). Njihov zahtevek je tako vreden 720.000 evrov, Ravnikar pa ne ve, kako so na sodišču izračunali skupno vsoto zahtevka, ki presega milijon evrov in je navedena na spletni strani sodišča.



Starši so Gajo sprejeli tako, kakršna je, in temu prilagodili svoje življenje, vendar se jim zdi zamalo, da se jim po porodu, ki je njihovo družino zaznamoval za vedno, v kranjski porodnišnici niso niti opravičili, je dejal odvetnik.



Za kazenski pregon zoper odgovorne za to, da se je porod zapletel in da se je deklica rodila s hudimi poškodbami, se niso odločili, ker bi bil postopek dolgotrajen, je še pojasnil.



Najvišja odškodnina doslej



Zgodba Zakrajškovih je na las podobna zgodbi družine iz Nove Gorice, ki je po devetih letih mrcvarjenja dočakala pravnomočno razsodbo v tožbi proti postojnski bolnišnici. Koprsko višje sodišče ji je dosodilo najvišjo odškodnino za zaplet pri porodu pri nas – skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi 853.438 evrov. Z izvršbo je bila lani prenakazana z računa postojnske porodnišnice na račun družine.



Tudi njihov otrok je zaradi zapletov pri porodu dobil trajne poškodbe možganov. Preden so dobili denar, je dopolnil 12 let. Odškodnina je znašala 355.000 evrov, več deset tisočakov so dobili družinski člani, skoraj polovica skupnega zneska pa so zamudne obresti.