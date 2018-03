Za manj plačila postale deklice za vse

Ljubljana – »Šlo je za neke vrste izkoriščanje,« je na sodišču pojasnila priča v primeru Fikrete in Damirja Porića, ki sta obtožena, da sta deset žensk iz Srbije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine pod pretvezo, da bodo v Sloveniji delale kot varuške, spravila v »suženjstvu podobno razmerje«.



Na kazenskem oddelku ljubljanskega okrožnega sodišča se nadaljuje sojenje Fikreti in Damirju Poriću, paru, ki je v Slovenijo po spletnih oglasih zvabil najmanj deset žensk iz republik nekdanje Jugoslavije. Pri brezposelnem paru, ki prejema okrog tisoč evrov socialne pomoči in je zdaj v hišnem priporu, naj bi delale kot varuške. Zakonca imata tri majhne otroke, Porićeva je mati še 13-letnega dečka.



Resničnost drugačna od obljub



Vendar je menda ženske po prihodu v Slovenijo namesto obljubljenih 350 do 500 evrov na mesec, nastanitve in hrane čakalo neljubo presenečenje. Plačilo je bilo precej manjše od obljubljenega, nekatere so ostale celo brez vsakega plačila in se zato niso mogle vrniti domov. Kot deklice za vse so delale vse dni v tednu, tudi več kot 15 ur na dan: kuhale so, prale, pomivale in opravljale vsa gospodinjska dela, ki sta se jih domislila zakonca oziroma večinoma Fikreta Porić.



Tokratna priča ni govorila o ženskah, ki so delale pri Porićevih, ampak je spregovorila o prvoobtoženi Fikreti Porić, za katero tožilstvo predlaga devet let zapora. Priča vodi ženitno posredovalnico, v kateri, je večkrat poudarila med zaslišanjem, posreduje in oglašuje »resna, trajna, poštena razmerja za vse starosti«. Stranke – izključno neporočeni – se tudi s pogodbo zavežejo, da posredovalnice ne bodo izkoriščale. »Še posebej mlajše moške opozorimo na to, da ženitna posredovalnica ni namenjena avanturam, da nismo humanitarna organizacija, finančni servis ali ustanova za reševanje stanovanjskega problema.«



Precej prepričljiva pri zbiranju denarja



Med zaslišanjem je moški razložil, da zakoncev Porić ne pozna osebno in ju je prvič videl na sodišču, pozna pa glas Fikrete Porić, ki je iskala življenjskega partnerja prek njihove posredovalnice. »Imela je enkrat eden, drugič drug naslov, kar mi je bilo malo čudno,« je dejal. Dodal je, da je po telefonu pritiskala na posredovalnico in njega osebno, med drugim tako, da ga je klicala zunaj uradnih ur. »Moški, ki so jo klicali, so mi povedali, da se ne oglasi, tudi če jo kličejo večkrat,« je razložil.



Zanimivejši je bil del, ko se je – v resnici takrat že poročena Fikreta – v Ljubljani srečala z moškim iz Slovenskih Konjic, s katerim sta šla nato nakupovat. Konjičan naj bi tokrat zaslišani priči razložil, da je bila ženska v hudih finančnih težavah, tako da ji je dal sto, dvesto evrov za nakup osnovnih stvari, saj je bila menda »gola in bosa«.



Nekaj podobnega je priči povedal moški iz okolice Kamnika, ki je ugotovil, da ni šlo za spoznavanje oziroma iskanje partnerja, s katerim bi se poročena Fikreta poročila, ampak za »neke vrste izkoriščanje«. Med preiskavo, ki ni vključena v obtožbo, saj bi moral moški sam podati ovadbo, so menda naleteli na moškega, ki je s prepričljivo Fikreto Porić domnevno izgubil okoli 70.000 evrov.



Na posnetkih, ki so del dokaznega gradiva in so jih kriminalisti zbrali s prikritimi preiskovalnimi ukrepi, je tudi razbrati, da je bila Fikreta tako prepričljiva, da ji je eden od moških dal oziroma posodil nekaj tisoč evrov, ki jih ni nikoli dobil vrnjenih.



Na vrsti zaslišanje po videokonferenci



V nadaljevanju sojenja bodo po videokonferenci zaslišali ženske, ki so delale pri Porićevih, in njihove svojce, ki naj bi potrdili trpinčenje. Večinoma so to ženske, ki so se za delo v Sloveniji odločile v stiski, v domačem kraju se namreč niso mogle zaposliti, želele pa so si boljšo prihodnost. Tožilstvo še dokazuje, da sta jim zakonca omejila gibanje, saj sta nekaterim vzela potni list, menda »za garancijo«, če bi se kaj zgodilo kateremu od otrok. Očitajo jima ne le verbalno, ampak tudi fizično nasilje, med drugim zato, ker so nekatere varuške spale na tleh, ko sta bili pri hiši dve naenkrat, pa celo na balkonu.



Tožilstvo, ki zakoncema očita trgovino z ljudmi, je za Damirja Porića predlagalo precej nižjo zaporno kazen, pet let zapora. Fikreto Porić pa bremeni še spolnega nasilja, saj je menda ena od žensk, ki je pri njih živela tri mesece, zadovoljevala tudi njene spolne potrebe.