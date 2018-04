Za motorista usoden čelni trk z osebnim avtomobilom

L. Z.

Ljubljana – Na Cesti Dolomitskega odreda v Ljubljani se je malo pred 19. uro zgodila prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi dve vozili in motorist. Policijska uprava Ljubljana je v sporočilu za javnost navedla, da je 19-letnik vozil motorno kolo iz smeri Poti rdečega križa proti Vidičevi ulici. Ko je pripeljal do križišča pri hiši št. 28, kjer vozišče iz desnega nepreglednega ovinka poteka v ravnino, je dohitel tovorno vozilo, s katerim je bil pred križiščem ustavljen 53-letni voznik.



Da bi preprečil trčenje v zadnji del tovornega vozila, je motorist začel zavirati in se umikati v levo, vendar je kljub temu z zadnjo desno stranjo motornega kolesa trčil v zadnji levi vogal tovornega vozila. Po trčenju je motorista odbilo v levo in naprej v smeri vožnje in je pri tem s sprednjim delom motornega kolesa čelno trčil v osebni avtomobil, s katerim je takrat nasproti pravilno pripeljal 48-letni voznik. Motorist je bil v trčenju tako hudo telesno poškodovan, da je umrl na kraju nesreče, so še sporočili s PU Ljubljana.