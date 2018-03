Za smrt 25-letnika januarja v Mariboru ovaden 35-letnik

Š. J.

Ljubljana – Naj spomnimo, po množičnem pretepu več oseb na Vodnikovem trgu v Mariboru so reševalci 7. januarja 2018 v Univerzitetni klinični center Maribor prepeljali tri ljudi. Med njimi je bil 25-letni moški, ki je kasneje podlegel hudim poškodbam. Ena oseba je bila pridržana.

Mariborski policisti so 17. januarja s kazensko ovadbo k dežurnemu preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Mariboru privedli tri osumljence, vsi so menda z območja Maribora.

Moški so utemeljeno osumljeni storitve kaznivega dejanja nasilništva po 296/II-I členu kazenskega zakonika (KZ-1) s tem, da so skupaj s še štirimi sostorilci napadli in pretepli skupino moških in žensk s širšega območja Celja, ki so se po obisku omenjenega kluba odpravljali domov.

Vsi privedeni so bili že večkrat obravnavani za različna kazniva dejanja z elementi nasilja. Predkazenski postopek v tej zvezi je vodilo in aktivno usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Mariboru. Proti vsem trem je bilo 17. januarja 2018 odrejeno sodno pridržanje, dan kasneje pa so bili zaslišani pri preiskovalnem sodniku, ki je za vse tri odredil pripor.

Danes so mariborski kriminalisti sporočili, da so na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo proti 35-letnemu moškemu in tako zaključili del kriminalistične preiskave, ki se nanaša na kaznivo dejanje posebno huda telesna poškodba s smrtnim izidom, katerega žrtev je za posledicami poškodbe v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor umrla.

Na podlagi zbranih obvestil, ugotovitev ogleda, rezultatov opravljenih preiskav v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju ter drugih ugotovitev mariborski kriminalisti utemeljeno sumijo, da je osumljeni tega kaznivega dejanja, medtem ko so ga na tleh pretepali pokojni in še dva moška, z nožem zabodel žrtev ter ga pri tem posebno hudo telesno poškodoval.

Za kaznivo dejanje posebno huda telesna poškodba s posledico smrti je po kazenskem zakoniku zagrožena kazen zapora od tri do 15 let.