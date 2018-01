Zabodeni fant izgubil boj za življenje

Maribor - Upanje, da bo 25-letni Mario K., ki je bil ranjen med nedeljskim jutranjim pretepom na Koroški cesti v Mariboru, preživel, se je včeraj razblinilo. Iz mariborskega kliničnega centra so sporočili, da so zdravniki izgubili boj za življenje 25-letnika, doma iz Bohove pri Mariboru. Kriminalistična preiskava še poteka, policisti opravljajo razgovore, da bi odkrili, kdo vse je bil vpleten v množični pretep.



»Ob 0.25 smo bili iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor obveščeni, da je 25-letnik, ki je bil posebno hudo poškodovan v nedeljskem pretepu na Vodnikovem trgu v Mariboru, umrl,« je novico o tragični smrti včeraj dopoldne potrdil Miran Šadl, tiskovni predstavnik Policijske uprave Maribor. A skoraj v isti sapi priznal, da je policijska preiskava za zdaj, kot kaže, v slepi ulici: »Kriminalistična preiskava tega kaznivega dejanja še vedno intenzivno poteka, o podrobnostih pa za zdaj ne moremo dajati informacij.«

Tisto noč je bilo v Mariboru zabeleženih več pretepov, a ni jasno, ali so povezani med seboj. Foto: Tadej Regent/Delo

Kriminalisti so v zadnjih dneh opravili kopico razgovorov, prizadevajo si, da bi lahko identificirali vse udeležence jutranjega pretepa. Po pričevanju očividcev naj bi v pretepu na Koroški cesti, tik ob mariborski tržnici, sodelovalo med deset in 20 ljudi. Poziv udeležencem, očividcem ali komurkoli drugemu, ki bi karkoli vedeli o pretepu, vsaj za zdaj ni padel na plodna tla, policisti tako poskušajo s pomočjo posnetkov varnostnih kamer razvozlati, kdo so lastniki avtomobilov, ki so se v kritičnem času vozili na območju tržnice. Nato pa bi se radi prek teh oseb dokopali do morebitnih udeležencev pretepa in tako stisnili obroč okrog napadalca, ki je Mariu K. zarinil nož v predel trebuha.Izvedeli smo, da naj bi se tragičnega nedeljskega jutra, ura je bila že krepko čez peto zjutraj, pred klubom, ki slovi po svoji glasbi iz republik nekdanje skupne države, sprli dve skupini mladih fantov. Sodeč po naglasu naj bi ena skupina prihajala z mariborskega konca, druga s celjskega. Petelinjenje ni trajalo dolgo, menda celo brez petja pesti, zato je vse kazalo, da je najhujše že mimo. Fantje s celjskega konca so sedli v svoje avtomobile, vendar se niso odpeljali, temveč so na Koroški cesti nad tržnico ustavili svoje jeklene konjičke. Iz notranjosti avtomobilov se je slišala glasna glasba, padale naj bi tudi provokativne besede, situacija pa je eskalirala.Prijatelji umrlega trdijo, da Mario K. ni pripadal ne eni ne drugi skupini. Kako se je znašel sredi boja, ne ve nihče, menda da je bil na poti domov. Očividci, ki so v ranem jutru zapuščali mesto zabave in se počasi odpravljali domov, so nam dejali, da so slišali kričanje. Ko je Mario K. negibno obležal na tleh, so se udeleženci pretepa razbežali. Eni so stekli v temne ulice, drugi sedli v avtomobile in oddivjali stran. Očividci so Maria K. odnesli s ceste na pločnik in ugotovili, da sploh ne kaže več znakov življenja. Fant, ki ga je odnesel s ceste, mu je začel dajati umetno dihanje, pristopilo je še dekle, ki mu je masiralo srce. Šele takrat so prišli drugi, ki so prek telefonov na pomoč poklicali policijo in reševalce.





Za fanta, ki je umrl v pretepu sredi Maribora, so včeraj na mestu pretepa gorele sveče. Foto: Aleš Andlovič

Dvojica, ki je Mariu K. priskočila na pomoč, sprva sploh ni ugotovila, da mladenič močno krvavi. V paniki, ki je vladala, sta spregledala mlako krvi, ki se je nabirala pod 25-letnikom, saj sta želela, da čim prej samostojno zadiha. In uspelo jima je, a je kmalu zatem sledil nov šok: velika rana na trebuhu. S skupnimi močmi sta poskušala zaustaviti krvavitev do prihoda reševalcev. Ti so Maria K. oskrbeli in ga odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor, kjer so mladeniča še isto jutro operirali.Toda zdravniki ob pogledu na njegovo zdravstveno stanje niso mogli biti optimistični glede njegovega okrevanja, saj ni izgubil le ogromno krvi, ampak je imel tudi hude poškodbe glave. Domnevati gre, da so napadalci Maria K. najprej zabodli in zatem, ko je obležal na tleh, še dodobra obrcali. Mariborski zdravniki so naredili vse, kar je bilo v njihovi moči. Dvakrat so operirali nesrečnega Bohovljana. Njegove zenice se takoj zatem, ko so ga pripeljali v bolnišnico, niso več odzivale, bil je tudi brez srčnega utripa. Tega je zdravnikom še uspelo vzpostaviti z večurno operacijo, še enkrat je moral na operacijsko mizo v ponedeljek, dokler včeraj zgodaj zjutraj niso dokončno izgubili boj za njegovo življenje. Preiskovalci bodo vse napore usmerili v odkritje storilca, ki je Mariu K. v nedeljskem jutru v trebuh zarinil nož.