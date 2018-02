Zagorelo v nekdanji betonarni

Sveta Ana v Slovenskih goricah – »Škoda po doslej zbranih informacijah presega 800.000 evrov. Kriminalisti opravljajo ogled kraja požara, več informacij o ugotovitvah kriminalistične preiskave bo znanih v prihodnjih dneh,« je danes o požaru v industrijskem objektu pri Sveti Ani sporočila Anita Kovačič Čelofiga z mariborske policijske uprave.



Ognjeni zublji so na dveh slabih 1200 kvadratnih metrov velikih proizvodnih objektih izbruhnili v sredo popoldne. Gasilci domačega prostovoljnega gasilskega društva so poziv dobili nekaj minut pred 17. uro in na kraju takoj videli, da gre za obsežnejši požar.



»Zaradi zahtevnosti intervencije smo že kmalu ocenili, da bi lahko nastala velika težava z oskrbo vode. Zato smo aktivirali okoliška društva iz Lenarta, Benedikta, Oseka, s Svete Trojice, Svetega Jurija, iz Gočove in Cerkvenjaka. Na delu je bilo kar 88 gasilcev z 22 vozili. Domnevamo, da je zagorelo najprej v eni hali, potem se je ogenj razširil še v drugo in naprej na ostrešje,« je dejal Srečko Bauman, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Sveta Ana.



Sicer naj bi delavci v mansardnih prostorih nekdanje betonarne izvajali obnovitvena dela, ali je to povezano s požarom, pa forenzikom za zdaj ni uspelo ugotoviti.