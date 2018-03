Zagorski zet umoril taščo

Zagorje - »Pobil bom vse Hacetke,« je pisalo v sporočilih, ki sta jih minuli teden, kot vedo povedati pretreseni stanovalci soseske Polje, prejemali 53-letna Marija Hace in njena hči Jelena. Janez Šesek, 50-letni Jelenin partner, je grožnjo v sredo zvečer uresničil. Umoril je taščo in nato v lokalu Parco Caffe natakarico prosil, naj pokliče policijo, ker da je »eno« ubil.

Uradni podatki o družinski tragediji v Zagorju so skopi: 50-letni moški je v sredo okrog 21. ure pred stanovanjskim blokom napadel 53-letnico ter ji zadal take poškodbe, da je na kraju umrla. Kriminalisti ljubljanske policijske uprave obravnavajo kaznivo dejanje umora, osumljenca so pridržali, truplo pokojne pa odpeljali na obdukcijo, so sporočili s policije.



Sveča, ki je danes gorela pred stanovanjskim blokom, in črna zastava na drogu skrivata tragične podrobnosti partnerskega odnosa, v katerem se je zalomilo že pred leti, končal pa se je z umorom. Zaradi njega bodo poslej v strahu živeli tudi Jelena in Ana, žrtvini hčeri, vdovec Branko Praznik in otroka, ki ju je Šesku rodila nekdanja partnerica Jelena. Ulica ugiba in obsoja: takšno dejanje mora človek načrtovati. Če osumljencu dokažejo kaznivo dejanje umora, mu grozi najmanj petnajst let zapora. Neuradno naj bi Šesek Mariji Hace z ostrim predmetom prerezal glavno žilo na roki. Pomagati ji ni mogel nihče več, je ocenila zdravnica, niti sosed, ki je prihitel, ker je slišal krike in videl moškega s črno kapo, kako se oddaljuje proti mestnemu parku. Smrt je nastopila v nekaj minutah.



Zaradi trpinčenja je odšla



Jelena Hace je po besedah sosedov od petnajst do dvajset let mlajša od domnevnega morilca, s katerim sta imela šest in tri leta stara sinova. Spoznala naj bi ga, ko je delala kot natakarica v Šmartnem pri Litiji. V okoliških hribih sta si ustvarila dom. Šesek naj bi bil sicer prišlek, nekje z Gorenjskega, delal pa je v Ljubljani. Zagorjani ga ne poznajo, videvali so ga le, ko je hodil k tašči, ki je občasno varovala otroka. Jelena Hace, ki dela kot negovalka v litijskem domu starejših, naj bi se že pred kakšnim letom in pol domnevno zaradi partnerjevega trpinčenja odločila, da se z nasilnežem razide. S sinovoma se je preselila nazaj k materi.



Kasneje je dobila manjše stanovanje v središču Zagorja. Kot ve povedati ena od sosed, ji je partner ves ta čas grozil in jo iskal. Vmes, kakor so se pogovarjali moški v bližnjem bifeju, naj bi vsaj dvakrat iskal tudi psihiatrično pomoč. »To lahko uporabi za izgovor, da je bil pri umoru manj prišteven,« je komentiral Zagorjan, ki je bil z družino žrtve v dobrih odnosih. Zato je vedel, da je osumljeni grožnje pošiljal tudi tašči, da so ga zaradi njih policisti za dan ali dva celo pridržali in mu izrekli prepoved približevanja, nato pa ga izpustili. Eni od sosed je Marija Hace le dan pred smrtjo potožila: »Pa kdo je bil tako pameten, da ga je izpustil?«



Policisti so glede tega pojasnili, da je bil »50-letni osumljenec v preteklosti že obravnavan za kazniva dejanja z elementi nasilja, v preteklih dneh pa je bil zaradi sumov nasilja v družini pridržan. V teh primerih žrtev ni bila 53-letnica.« O pridržanju je bilo obveščeno tožilstvo in »na podlagi podanih usmeritev tožilstva so policisti osumljenega izpustili«. Imel je tudi izrečen ukrep prepovedi približevanja, prav tako ne zoper taščo.



V torek zjutraj so sosedje videli Jeleno Hace, kako je v avto naložila oba otroka skupaj s psičkom in se odpeljala. Njena mati je popoldne, kot običajno, odšla na delo: čistila je zagorsko športno dvorano in se vračala med 20.30 in 21.30. Zet je to vedel in jo očitno pričakal v temi pred vhodom v blok. Ko je parkirala, se ji je približal.



Natakarica v lokalu na drugem koncu mestnega parka je hotela ravno zapreti, ko je vstopil še zadnji gost. Ničesar ni naročil, rekel je samo, naj pokliče policiste. In ji povedal, da je moril, ker mu niso dovolili videti otrok. Tam so ga tudi prijeli. Natakar, ki je danes vsaki obiskovalki lokala podaril vrtnico, je rekel: »Možakar niti ni obžaloval dejanja. Kolegica je v šoku. Danes ima dopust.«